 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معسكر "التايكواندو" يبدأ اليوم بمشاركة منتخبات عالمية وعربية

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لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى(يمين) ومحمود الطرايرة خلال مشاركتهما في معسكر دولي سابق-(من المصدر)
عمان - يبدأ اليوم المعسكر التدريبي الدولي للتايكواندو في مركز الإعداد الأولمبي، بمشاركة منتخبات روسيا وبيلاروسيا ومقدونيا وقطر وأذربيجان والمغرب وتونس وصربيا والتشيك والأردن، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تنطلق في 26 تموز (يوليو) وتنتهي في 11 آب (أغسطس) المقبلين.اضافة اعلان
ويشمل المعسكر التدريبي وفقا للبرنامج التدريبي على مرحلة الإعداد البدني ورفع اللياقة، وتنظيم نزالات بين اللاعبين مع المصنفين الأوائل على المستويين الأولمبي والعالمي. 
كما يتيح المعسكر للاعبي المنتخب التعرف أكثر على مستويات المدارس اللاتينية والأوروبية، وعلى أسلوب اللاعبين وتكتيكهم الفني، كما سيعود برنامج المعسكر بالفائدة على لاعبي منتخبات الدول العربية المشاركة فيه.
وتجد الدول الأردن مكانا مميزا لأقامة المعسكرات التدريبية، حيث أكد المدربون العالميون في وقت سابق على أن مدرسة التايكواندو الأردنية واحدة من أفضل المدارس على المستوى العالمي، وأشادوا بالمستويات الفنية القوية التي يتمتع فيها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني أصحاب الإنجازات المميزة في البطولات العالمية وسلسلة الجائزة الكبرى التصنيفية، والذين يحتلون مراكز الصدارة في أوزانهم على المستويين الأولمبي والعالم والمتأهلين منهم إلى أولمبياد باريس.
من جهة أخرى تختتم يوم غد دورة الأساتذة الدولية، ودورة الفاحصين، التي ينظمها اتحاد التايكواندو في صالة الأميرة سيمة، بمشاركة 107 مدربا ومدربة من دول مصر وسورية وفلسطين والعراق والكويت وإيرلندا والمغرب وعُمان وبولندا وكوريا الجنوبية والبحرين والسعودية، وتهدف لتعزيز تنمية رياضة التايكواندو إلى وضع معيار مؤهل للماجستير الدولي، ومن أجل توحيد حركات التايكواندو الأساسية.
وتعتبر الدورة شرطا رئيسيا لمن يرغب بالمشاركة في دورة فاحصي الترقية للأحزمة السوداء، وتشتمل على دورة الماجستير الدولية لحملة أحزمة ‏الكيكوان - 2 و3 دان للأعمار 18عاما والترقية والإنعاش لحملة أحزمة الكيكوان 4 و5 دان للأعمار  20 عاما، و6 و7 و8 و9 دان للأساتذة.‏
وشملت الدورة على محاضرات في الدفاع عن النفس لأول مرة خلال دورة ‏الأساتذة، اضافة إلى المحاضرات العملية والنظرية، وسيتم منح المشاركين يوم غد شهادات ‏دولية معتمدة من الاتحاد العالمي للكيكوان. ‏
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