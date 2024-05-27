معسكر داخلي لـ"النشميات".. وتغيير يصيب الجهاز الفني

مهند جويلس

اضافة اعلان

بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات أمس، معسكرا تدريبيا داخليا يأتي خلال فترة التوقف الدولية الحالية، والتي يبحث المنتخب من خلالها عن إقامة مباريات ودية مع عدد من الفرق المحلية نظرا لضيق الوقت وعدم القدرة على ترتيب مباريات دولية.وأقام منتخب السيدات أمس، أول تدريب له على ملعب جاوا تحت قيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش، والذي تم التجديد معه عقب نهاية عقده في شهر شباط (فبراير) الماضي، حيث حصل مع "النشميات" على لقب بطولة غرب آسيا بنستخها الثامنة.ويعاون أبو هنطش في مهمته المدرب حسونة الشيخ، فيما تم تكليف المدرب بلال أبو لاوي بمهمة مدرب حارسات المرمى بشكل مؤقت، بعد انتهاء عقد المدرب السابق وليد ميخائيل وعدم التجديد معه، على أن يتم اختيار مدرب لهذه المهمة مستقبلا، علما بأن أبو لاوي، يعمل حاليا أيضا مدربا لحراس مرمى منتخب الناشئات.ويتطلع منتخب السيدات إلى الاستفادة من فترة التوقف الدولية الحالية، من خلال إجراء تدريبات على ملاعب ذات عشب طبيعي، مع زيادة الانسجام بين اللاعبات تحضيرا للاستحقاقات الرسمية المقبلة، وأبرزها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2026، بانتظار تحديد موعدها من قبل الاتحاد الآسيوي.وكان أبو هنطش، تابع مباريات الجولتين الأولى والثانية من دوري المحترفات، ورصد أبرز الملاحظات التي تخص اللاعبات اللواتي يظهرن للمرة الأولى في البطولة، إلى جانب متابعته اللاعبات اللواتي يتواجدن في قائمة المنتخب وأحقيتهن بالاستمرار من عدمه بحسب المستوى الفني.ويبرز من منتخب السيدات عدد جيد من اللاعبات، ومنهن من يتواجدن في التجمع الحالي، مثل، شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، لانا فراس، هيا خليل، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، صوفيا حداد، عليا نائل، نور زوقش، نور المشايخ، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، رزان الزاغة، بانة البيطار، ميساء جبارة، روزبهان فريج، تالا البرغوثي، لينا الصاحب ولين البطوش.وقد تشهد التدريبات عودة اللاعبتين تسنيم أبو الرب من فريق الأرثوذكسي، وتسنيم اسليم من فريق الاتحاد، بعد أن غابتا عن التجمعات الماضية بسبب تعرضهن لإصابات قوية، غيبتهن عن الملاعب لفترة طويلة.وستغيب عن التجمع الحالي لاعبة نادي يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح، والتي حصلت مؤخرا مع فريقها على لقب كأس الاتحاد الألماني، نظرا لصعوبة التحاقها والقدوم من ألمانيا إلى الأردن لقصر فترة التجمع وغياب المباريات الدولية.