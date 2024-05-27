معسكر عالمي جديد في عمان يؤكد مكانة التايكواندو الأردنية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - تستعد منتخبات عالمية للتايكواندو، للمشاركة في معسكر تدريبي في عمان الأسبوع المقبل، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، حيث يتوقع مشاركة 14 بطلا أولمبيا ولاعبين مصنفين ضمن الأوائل على المستويين الأولمبي والعالمي في المعسكر التدريبي.وتستعد منتخبات مثل روسيا وبيلاروسيا ومقدونيا وأذربيجان والمغرب وتونس وصربيا والتشيك، للمشاركة في المعسكر التدريبي في عمان، وبالتالي الاستفادة من الاحتكاك مع نجوم المنتخب الوطني المتأهلين أيضا إلى الأولمبياد، والذين يتمتعون بسمعة عطرة عالميا، وهو الأمر الذي يفسر حرص المنتخبات العالمية على اقامة معسكراتها في الأردن.و يترقب المشاركون في المعسكر التدريبي قرعة أولمبياد باريس 2024 التي سيتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل.وكان اتحاد اللعبة وجه دعوات لعدد من المنتخبات للمشاركة في المعسكر التدريبي، الذي سيعود بالفائدة على المنتخبات المشاركة استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تنطلق في 26 تموز (يوليو) وتنتهي في 11 آب (أغسطس) المقبلين. وبسبب النجاحات المتتالية في المعسكرات التدريبية التي ينظمها الأردن، من المنتظر أن تشارك دول أخرى في المعسكر التدريبيوتجد الدول الأردن مكانا مميزا لأقامة المعسكرات التدريبية. وفي وقت سابق أكد المدربون العالميون أن مدرسة التايكواندو الأردنية واحدة من أفضل المدارس على المستوى العالمي.ويشمل المعسكر التدريبي على برامج مميزة سيتم فيها التركيز على مرحلة الإعداد البدني ورفع اللياقة، َوتنظيم نزالات بين اللاعبينوتنعكس مثل هذه المعسكرات التدريبية إيجابا على العديد من الجوانب الاقتصادية والسياحية وغيرها.وكان المنتخب الوطني للتايكواندو قد أقام آخر معسكر له بداية الشهر الحالي في الصين تايبيه، للمشاركة في بطولة آسيا الـ 26 (عيار 4 نجمات) التي أقيمت في مدينة دا نانغ الفيتنامية التي حقق فيها اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي الميدالية البرونزية ، ولحق به اللاعب فهد عمار بمدالية برونزية أخرى.وحظي المنتخب الوطني للتايكواندو، بترحيب كبير خلال معسكره التدريبي في الصين تايبيه، بعد اللقاءات الودية المثيرة مع منتخب الصين تايبيه الذي يضم أبطالا أولمبيين، من أبرزهم يورين هوانج، وكذلك مع منتخب جامعة تنشانجوا التعليمية.وقال المدير الفني للمنتخبات الوطني فارس العساف لـ :” الغد” : أن المعسكر الدولي المنتظر في عمان، سيعود بالفائدة على جميع المشاركين، لافتا إلى أن اقبال الدول العالمية على إقامة معسكراتها في عمان، يعكس مكانة التايكواندو الأردنية عالميا.وجدد العساف تأكيده على قدرة لاعبي المنتخب الأربعة المتأهلين إلى أولمبياد باريس على المنافسة للصعود إلى منصات التتويج.