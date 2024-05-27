 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معسكر عالمي جديد في عمان يؤكد مكانة التايكواندو الأردنية

لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي (يمين) خلال مشاركة المنتخب في معسكر دولي سابق-( من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي (يمين) خلال مشاركة المنتخب في معسكر دولي سابق-( من المصدر)
عمان - تستعد منتخبات عالمية للتايكواندو، للمشاركة في معسكر تدريبي في عمان الأسبوع المقبل، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، حيث يتوقع مشاركة  14 بطلا أولمبيا  ولاعبين مصنفين ضمن الأوائل على المستويين الأولمبي والعالمي في المعسكر التدريبي.اضافة اعلان
وتستعد منتخبات  مثل روسيا وبيلاروسيا ومقدونيا وأذربيجان والمغرب وتونس وصربيا والتشيك، للمشاركة في المعسكر التدريبي في عمان، وبالتالي الاستفادة من الاحتكاك مع نجوم المنتخب الوطني المتأهلين أيضا إلى الأولمبياد، والذين يتمتعون بسمعة عطرة عالميا، وهو الأمر الذي يفسر حرص المنتخبات العالمية على اقامة معسكراتها في الأردن.
و يترقب المشاركون في المعسكر التدريبي قرعة أولمبياد باريس 2024 التي سيتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل.
وكان اتحاد اللعبة وجه دعوات لعدد من المنتخبات للمشاركة في المعسكر التدريبي، الذي سيعود بالفائدة على المنتخبات المشاركة استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تنطلق في 26 تموز (يوليو) وتنتهي في 11 آب (أغسطس) المقبلين. وبسبب النجاحات المتتالية في المعسكرات التدريبية التي ينظمها الأردن، من المنتظر أن تشارك دول أخرى في المعسكر التدريبي 
وتجد الدول الأردن مكانا مميزا لأقامة المعسكرات التدريبية. وفي وقت سابق أكد المدربون العالميون أن مدرسة التايكواندو الأردنية واحدة من أفضل المدارس على المستوى العالمي.
ويشمل المعسكر التدريبي على برامج مميزة  سيتم فيها التركيز على مرحلة الإعداد البدني ورفع اللياقة، َوتنظيم نزالات بين اللاعبين 
وتنعكس مثل هذه المعسكرات التدريبية إيجابا على العديد من الجوانب الاقتصادية والسياحية وغيرها.
وكان المنتخب الوطني للتايكواندو قد أقام آخر معسكر له بداية الشهر الحالي في الصين تايبيه،  للمشاركة في بطولة آسيا الـ 26 (عيار 4 نجمات) التي أقيمت في مدينة دا نانغ الفيتنامية التي حقق فيها اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي الميدالية البرونزية ، ولحق به اللاعب فهد عمار بمدالية برونزية أخرى.
وحظي المنتخب الوطني للتايكواندو، بترحيب كبير خلال معسكره التدريبي في الصين تايبيه، بعد اللقاءات الودية المثيرة مع منتخب الصين تايبيه الذي يضم أبطالا أولمبيين، من أبرزهم يورين هوانج، وكذلك مع منتخب جامعة تنشانجوا التعليمية.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطني فارس العساف لـ :” الغد” : أن المعسكر الدولي المنتظر في عمان، سيعود بالفائدة على جميع المشاركين، لافتا إلى أن اقبال الدول العالمية على إقامة معسكراتها في عمان، يعكس مكانة التايكواندو الأردنية عالميا.
وجدد العساف تأكيده على قدرة لاعبي المنتخب الأربعة المتأهلين إلى أولمبياد باريس على المنافسة للصعود إلى منصات التتويج.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
محترف جراسا بيرون ماكسويل في طريقه للتسجيل بسلة بيلا - (تصوير: أمجد الطويل)

جراسا يقسو على بيلا في دوري اللعيبة لكرة السلة

منذ 24 دقيقة
الأميرة آية تتوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في منافسات السيدات - (من المصدر)

برونزية لمنتخب السيدات "ب" في ختام "الطائرة الشاطئية العربية"

منذ 25 دقيقة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)

مهمة مزدوجة لشلباية في بطولة "ليتل روك" اليوم

منذ 27 دقيقة
الملاكم عدي الهنداوي - (من المصدر)

الهنداوي وعشيش يتقدمان بالتصفيات المؤهلة لـ"ملاكمة الأولمبياد"

منذ 27 دقيقة
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم -( من المصدر)

تدريب مجهد لـ"النشامى" وغموض حول مشاركة التعمري أمام طاجكستان

منذ 33 دقيقة
لاعب الفيصلي عارف الحاج يتجاوز لاعب فرق ناساف الاوزبكي في مباراة سابقة - ( من المصدر)

الفيصلي يترقب الوحدات بكأس الأردن بحثا عن "الآسيوية"

منذ 34 دقيقة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن والتحديات والمستقبل.. هكذا تكلم الأمير

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

"الأردن وجد ليبقى" في كلام الأمير

ماهر أبو طير |اليوم

بين انتخابات الطلبة والانتخابات النيابية

جهاد المنسي |اليوم

الاستقلال والاستقرار

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الفكرة المرعبة عن الإنسان الأخير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات |منذ 10 دقيقة
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عطلة

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj
 