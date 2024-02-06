معنويات عالية في تدريبات الحسين إربد استعدادا لاستئناف دوري المحترفين

يحيى قطيشات

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عمان - يواصل فريق الحسين إربد تدريباته تحضيرا لمرحلة الإياب من منافسات دوري المحترفين، إضافة إلى المباراة المؤجلة من مرحلة الذهاب أمام الوحدات، والتي سيحدد اتحاد الكرة موعدها عقب عودة منتخب النشامى من مشاركته بكأس آسيا 2023 المقامة في قطر.وتشهد الجرعات التدريبية والتي يقودها المدير الفني البرتغالي جواو موتا، مشاركة كافة اللاعبين باستثناء لاعبي المنتخب الوطني، الذين يشاركون في منافسات البطولة الآسيوية، حيث ينتظر ان يلتحق قائد الفريق حمزة الدردور بالتدريبات بعد استبعاده من قائمة المنتخب مؤخرا.وتسود المعنويات العالية والتفاؤل صفوف الفريق في التدريبات، خصوصا وأن "الأصفر" يتصدر حاليا ترتيب الفرق الدوري برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل واحد مع فريق الفيصلي، ولكنه يدرك أهمية الفوز في المباراة المؤجلة للمحافظة على الصدارة، حيث يملك الوحدات 26 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.ويتميز فريق الحسين على كافة فرق الدوري، بأنه الوحيد الذي يعمل على تسديد المستحقات والرواتب الشهرية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من دون تأخير، وهذه نقطة مهمة تنعكس إيجابيا على أداء اللاعبين في التدريبات والمباريات الرسمية.وتشكل جائزة أفضل لاعب في الشهر والتي يمنحها النادي ضمن سياسته لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم في المباريات والتدريبات، نقطة إيجابية أخرى في تحضيرات الفريق البحث عن تحقيق اول لقب في تاريخ مشاركاته بالدوري.وحصل المحترف النيجيري عبدالجليل أجاغون على الجائزة لشهر كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، نظرا للمستويات الفنية المميزة التي قدمها في مباريات الدوري، وخصوصا بعد تسجيله هدف التعادل الثمين في مرمى فريق الفيصلي بالوقت بدل الضائع في قمة الجولة العاشرة من دوري المحترفين.ويركز المدرب موتا على الجرعات التدريبية من الناحيتين الفنية والبدنية وتطبيق الخطط التكتيكية، ولم يلعب الفريق في فترة التوقف الحالية مباريات ودية مع فرق محلية حتى الآن، حيث يملك الفريق منظومة متكاملة من اللاعبين في كافة الخطوط وبمستويات متقاربة، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة في الجانبين الهجومي والدفاعي، إضافة الى تميز حراسة المرمى بالفريق.ويواصل فريق الحسين تزعمه الأرقام في منافسات الدوري، بأقوى خط هجوم برصيد 22 هدفا واستقباله هدف واحد كأقوى خط دفاع، ولم يتذوق مع فريق الوحدات طعم الخسارة بانتظار المباراة المؤجلة بينهما، ونجح الحسين في تسجيل الأهداف في كافة المباريات التي لعبها بالدوري.يذكر أن الحسين إربد يفتقد حاليا لنجم المنتخي الوطني، عبدالله نصيب، محمود مرضي ورجائي عايد.