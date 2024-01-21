الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معنويات عالية في معسكر المنتخب الوطني بعد التألق أمام كوريا

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
يشهد معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم، في الدوحة، حالة معنوية مرتفعة، بعد الأداء القوي والمميز الذي قدمه المنتخب في مباراته يوم أمس أمام منتخب كوريا الجنوبية في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس آسيا المقامة في قطر.اضافة اعلان
وبدا واضحا الحالة المعنوية العالية للاعبي المنتخب الوطني خلال التدريب الذي أقيم اليوم بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.
ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب كوريا ثم البحرين 3 نقاط وماليزيا من دون نقاط.
ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات يوم الخميس المقبل بلقاء منتخب البحرين، حيث يسعى منتخبنا لتحقيق الفوز لمواصلة تصدر المجموعة استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني.
ووفق الرسالة الإعلامية لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني المتواجد في قطر، أشادت الصحافة العربية والآسيوية الصادرة اليوم بأداء المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية، معتبرة أن منتخبنا كان الأقرب لتحقيق الفوز لولا هدف التعادل لمنتخب كوريا الذي جاء في الوقت بدل الضائع في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.
وأفردت وسائل الإعلام العربية والآسيوية مساحات كبيرة للحديث عن منتخبنا الوطني وما قدمه اللاعبون خلال المباراة أمام المنتخب الكوري الجنوبي الذي يعد أحد أبرز المرشحين لإحراز لقب كأس آسيا.
وكان مدرب المنتخب الحسين عموتة امتدح أداء اللاعبين، معتبرا أن منتخبنا استحق الفوز عطفا على ما قدم من مستوى فني جيد.
وطالب المدرب اللاعبين بالتفرغ للمحطة المقبلة من البطولة التي تشهد منافسة قوية.--(بترا)
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