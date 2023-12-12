الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مغير السرحان وشباب الأردن ينشدان الفوز في الجولة العاشرة لـ"دوري المحترفين"

جانب من مواجهة سابقة بين مغير السرحان وشباب الأردن -( من المصدر)
جانب من مواجهة سابقة بين مغير السرحان وشباب الأردن -( من المصدر)
 تفتتح اليوم منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي، من خلال إقامة مواجهة تجمع مغير السرحان مع ضيفه فريق شباب الأردن على ملعب الأمير محمد بالزرقاء عند الساعة الرابعة مساء. اضافة اعلان
وتتواصل منافسات الجولة يوم غد بمواجهتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي معان والعقبة على ملعب الأمير محمد عند الساعة الرابعة مساء، فيما يرحل الحسين إربد إلى ستاد عمان لمواجهة الفيصلي عند الساعة السادسة والنصف مساء، في مباراة قمة الجولة.
وتستمر منافسات الجولة يوم بعد غد، حيث يستقبل الجليل على ملعب الحسن بإربد ضيفه فريق السلط عند الساعة الرابعة مساء، فيما يواجه فريق الوحدات نظيره فريق سحاب عند الساعة السادسة والنصف على ستاد عمان الدولي. 
وتختتم مباريات الجولة يوم السبت المقبل، بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقي الرمثا والأهلي عند الساعة الرابعة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب. 
 ويتصدر فريق الحسين إربد، ترتيب فرق الدوري برصيد 24 نقطة وبسجل نظيف من الخسائر، كما يمتلك مباراة مؤجلة أمام الوحدات الذي يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، مع وجود مباراتين مؤجلتين له، ويقبع الفيصلي بالمركز الثالث برصيد 16 نقطة مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق، وجاء فريق الرمثا رابعا وفي رصيده 12 نقطة، وشباب الأردن بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة، وشباب الأردن سادسا برصيد 10 نقاط، ومعان سابعا برصيد 9 نقاط،  ويحتل الجليل المركز الثامن برصيد 8 نقاط، متقدما على فريقي مغير السرحان وسحاب، ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، متقدما  بفارق المواجهات على السلط الذي يملك الرصيد نفسه.
مغير السرحان × شباب الأردن
يتطلع فريق مغير السرحان، إعادة ترتيب أوراقه والعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة فريق شباب الأردن، ويدرك المدير الفني للفريق خالد الدبوبي أهمية الفوز في مباراة اليوم، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحسين الرصيد النقطي والمركز على سلم الترتيب.
وسيرمي الدبوبي بأوراقه الفنية كافة، بحثا عن حصد النقاط من خلال تحقيق عملية التوازن في الناحيتين الدفاعية والهجومية، ومراقبة مفاتيح القوة عند فريق شباب الأردن خصوصا في الأطراف، حيث ينتظر أن يبدأ مغير السرحان المباراة بتشكيلة تضم كلا من: أحمد عرباش، غيث العثامنة، أحمد أبو صعيليك (محمد أبو الذهب)، قصي طنوس، أحمد أبو انجيلة (أحمد عبد القادر)، حمزة الشمالي، صهيب أبو هشهش (معتز عبيدات)، محمد العملة، زيد أبو الريش، كريم أبو زيتون وسامر خانكان.
من جانبه، يسير فريق شباب الأردن نحو المراكز المتقدمة بفكر مديره الفني محمود الحديد، الذي يعتمد على لاعبين معظمهم من الشباب، إضافة إلى عدد من لاعبي الخبرة، وينوع شباب الأردن من خياراته في الوصول إلى مرمى المنافس عبر الأطراف والعمق والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، ويتمتع دائما بالبديل الجاهز والقادر على تغيير معالم اللقاء.
وحسب المباريات الماضية، ينتظر أن يبدأ مدرب الشباب بتشكيلة تضم كلا من: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، فيصل أبو شنب، محمد أبو طه (فايز دراغمة)، فضل هيكل، أحمد صبرة، محمد طه (حمزة النعيم)، أيهم هشام وأويس زيادات (خالد أبو رياش).
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