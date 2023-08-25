السبت 26 آب 2023
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مغير السرحان يعود بــ "ريمونتادا" أمام العقبة في دوري المحترفين

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مغير السرحان يعود ب"ريمونتادا" أمام العقبة في دوري المحترفين
عمان-الغد- عاد فريق مغير السرحان ب"ريمونتادا " أمام العقبة، وقلب تأخره 1-2، إلى فوزه الأول الثمين بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليرفع المغير رصيده إلى 4تقاط، فيما بقي رصيد العقبة عند 5 نقاط اضافة اعلان
وورغم أن العقبة تقدم بهدفي قصي دواهدة د.20 الهدف الأول، وأضاف المخضرم أبوحلاوة الهدف الثاني د.57، إلا أن مغير السرحان السوري عاد بهدفي سامر خانكان د.47 و90+10 وسجل الهدف الثاني سائد خزاعلة د.67وقصي طنوس الهدف الثالث من ركلة جزاء د.90+3
واعتمد العقبة في بداية المباراة على تشكيلة قوامها كل من حماد الأسمر، أحمد أبوحلاوة، ياسر الرةاشدة، قصي دواهدة، محمد عاصي، أنس بدوي، محمد الحسنات، محيسن أبوجبلة، غيث مدادحة، عمر سريوة وفارغاس.
واعتمد مغير السرحان في بداية المباراة على تشكيلة قوامها كل من أحمد عرباش، سبيع للحموي، أحمد أبوصعيليك، مجاهد الزواهرة، صهيب أبوهشهش، أحمد السليم،  زيد أبوالريش، سائد خزاعلة، قصي طنوس، محمد العملة، وسامر خانكان.
وأدار اللقاء أدهم مخادمة،   قيس خميس، محمد حمادة وأحمد الوالدة رابعا.
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