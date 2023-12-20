الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مغير السرحان يعود من السلط بفوز ثمين في دوري المحترفين

مغير السرحان يتجاوز الجليل بهدف في منافسات درع المئوية
مغير السرحان
عمان- عاد مغير السرحان بفوز ثمين من أرض مستضيفه السلط 2-1، في المباراة التي جرت أمس على ملعب السلط، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.اضافة اعلان
وتقدم مغير السرحان بالنتيجة عبر مهاجم السوري سامر خانكان، قبل أن يعدل محمود جمال الكفة للسلط بتسجيله هدف فريقه الوحيد، فيما سجل البديل محمد الجوهري هدف الفوز لمغير السرحان في الدقيقة الأخيرة.
وصعد مغير السرحان للمركز السابع بعد بلوغه النقطة 11، فيما تراجع السلط للمركز التاسع وتجمد رصيده النقطي عند 10 نقاط. 
وتختتم مباريات الجولة الحادية عشرة اليوم بمواجهتين، حيث يلتقي معان (10 نقاط) مع الأهلي (8 نقاط) على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الرابعة مساء، فيما يواجه الرمثا (13 نقطة) نظيره الجليل (8 نقاط) على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
السلط 1 مغير السرحان 2
مثل السلط: أحمد الصغير، إبراهيم دلدوم، محمد زريقات، محمد مصطفى (زيد جابر)، عاصم أبو التين (خليل بني عطية)، أنس الجبارات، خالد العسولي (محمود جمال)، محمد غانم، عبد الله ذيب، سيف الدين البشابشة وعدي القرا.
المدير الفني: عماد خانكان.
مغير السرحان: محمد الحايك، زيد أبو الريش، قصي طنوس، غيث العثامنة، أحمد أبو انجيلة، أحمد أبو صعيليك، معتز عبيدات (كريم سليمان)، محمد العملة (محمود فريتخ)، حمزة الشمالي، سامر خانكان (محمد الجوهري) وصهيب أبو هشهش (أحمد الصياحين).
المدير الفني: خالد الدبوبي
الحكام: محمد عرفة، محمد الخلف، أحمد مؤنس ومراد الزواهرة رابعا.
الإنذارات: بطاقة حمراء لأحمد أبو صعيليك، وإنذار لحمزة الشمالي (مغير السرحان) زيد جابر (السلط)
سيناريو الأهداف
- نفذ مهاجم مغير السرحان سامر خانكان ركلة جزاء بنجاح على يسار حارس مرمى السلط أحمد الصغير (6).
- منح لاعب السلط عدي القرا الكرة برأسه لزميله البديل محمود جمال الذي وضعها من اللمسة الأولى على يمين الحارس محمد الحايك (48).
- تسلم لاعب مغير السرحان البديل محمد الجوهري كرة خلف مدافعي السلط، وتقدم نحو المرمى واضعا الكرة في الشباك على يمين الحارس (89).
فرص المباراة 
- سدد عبيدات كرة قوية من مسافة بعيدة التقطها الصغير بنجاح (28).
- استمر الصغير بحضوره المميز بين الخشبات الثلاث وأوقف محاولة أبو هشهش (31).
- حاول خانكان تعزيز النتيجة بتسديدة من الطرف أبعدها الصغير عن مرماه باقتدار (32).
- مرر أبو هشهش كرة على طبق من ذهب لزميله خانكان سددها الأخير بتسرع فوق المرمى (36).
- صوب ذيب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء نجح الحايك بإبعادها عن مرماه بصعوبة (45+1).
- أهدر القرا فرصة التقدم بالنتيجة بانفراده بالمرمى ليسدد الكرة برعونة ويتصدى لها الحايك (61).
- سدد فريتخ كرة من مسافة بعيدة جاورت المرمى (80).
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