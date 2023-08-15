مفاجأة صاعقة وصدام كبير في تدريب الحسين إربد

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عمان - الغد - شهد تمرين اليوم الثلاثاء في نادي الحسين اربد انفجارا في الاحداث بسبب تداعيات سابقة فشلت الإدارة في ترويضها وحلها او أخذها على محمل الجد، ما تسبب في تراكمات انفجرت في تدريب اليوم.الانفجار سببه المدير الفني لفريق كرة القدم البرتغالي موتا الذي طالب برحيل المدير الإداري أسامة طلال والمدرب العام أحمد هايل رغم أن طلال أحدث ثورة احترافية غير مسبوقة في النادي فيما تفوق هايل على موتا في الأفكار.وأشار إداري إلى أنه تفاجئ بمغادرة طلال وهايل للتدريب في ملعب النادي بزبدة في حالة غضب في مؤشر على حدوث صدام بينهما وبين موتا الذي سبق له الصدام مع أحد اللاعبين.الإداري أشار إلى أن ادارة النادي التي تواجدت في التمرين ولم تحرك ساكنا لمعالجة الصدام في ظل عدم تواجد رئيس النادي.يشار إلى أن أحد نجوم فريق الحسين كشف خلال حديث قبل أيام أن طبيعة موتا وضعته خلال الفترة الماضية في صدام مع أكثر من لاعب خلال معسكر الفريق في تركيا بل أن تشابكا وعراكا بالأيدي خاضه موتا مع أحد مساعديه وهو ما يفسر رحيل مساعده البرتغالي .ويتوقع أن تكثف إدارة النادي جهودها أملا في تطويق الخلاف الذي ربما لم ينتهي الا برحيل أحد الأطراف