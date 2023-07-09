الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"مفاجأة غير سارة".. تعقد قضية مبابي

244713
مبابي لا يريد البقاء في باريس حتى 2025
مفاجأة "غير سارة"، وصلت للنجم الفرنسي كيليان مبابي، ليلة السبت، من الصحف الإسبانية، التي أشارت إلى أن ريال مدريد بدأ بإبعاد نفسه عن النجم الفرنسي حاليا.اضافة اعلان

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد نفى أي اتصال مع النجم الفرنسي حاليا، وأنه "لا يوجد أي إمكانية لفتح نفاوضات مع مبابي حاليا".

ووفقا للصحيفة الإسبانية المقربة من "الملكي"، فأن ريال مدريد لا يدرس التعاقد مع مبابي هذا الصيف، بسبب سعره المرتفع جدا، ويفضل التوقيع معه "مجانا" الصيف المقبل.
ووفقا لحسابات النادي "الملكي"، فإن عملية التعاقد مع مبابي، بالإضافة إلى الأجور والحوافز وتكلفة وكيل الأعمال، ستكلف الفريق 400 مليون يورو، وهو مبلغ "لا يستطيع النادي تحمله هذا الصيف".

وقالت الصحيفة إن عملاق أوروبا يدرك بأن التأخير في قضية مبابي هذا الصيف، سيخفض سعره، مع اقتراب موعد إغلاق السوق في 1 سبتمبر، لذا فقد يكون التأخير "استراتيجية" يتبعها ريال مدريد من أجل خفض مبابي.

ووضع مبابي فريقه تحت ضغط كبير بعد إعلان عدم تجديده العقد في 2024، مما يعني أن باريس سان جرمان أمام خيارين، إما بيعه الآن والحصول على عائد مجز، أو إبقائه لموسم إضافي، والتخلي عنه مجانا في 2024.
F0YHy3HXgAUEKfH

دي ماريا يعود إلى الدوري البرتغالي بعد غياب 13 عاما 08 تموز 2023

F0SnhnAWIAEXS8Z

نهائي مرتقب بين المغرب ومصر في أمم أفريقيا تحت 23 08 تموز 2023

Manchester-United-Van-der-Sar-scaled-e1668700680822

الأسطورة فان در سار في العناية المركزة 08 تموز 2023

لاعب السلط محمود الهنداوي يسدد على مرمى الأهلي في لقاء سابق- (الغد)

"اليد" يحدد موعد مباراة "السوبر" بين السلط والأهلي 08 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المنتخب الوطني للتايكواندو

ذهبية وبرونزيتان لمنتخب التايكواندو في بطولة تركيا

منذ 26 دقيقة
WhatsApp Image 2023-07-09 at 19.39.47

ذهبيتان للجمباز في دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023)

منذ2 ساعة
elbashayer-2023-07-08_219410

حكم نهائي بعزل مرتضى منصور.. ومسؤول يكشف الكواليس

منذ7 ساعة
منتخب السباحة يضيف ذهبية وبرونزية للأردن في الدورة العربية بالجزائر

منتخب السباحة يضيف ذهبية وبرونزية للأردن في الدورة العربية بالجزائر

منذ23 ساعة
منتخب الطائرة للرجال يخسر أمام قطر بدورة الألعاب العربية

منتخب الطائرة للرجال يخسر أمام قطر بدورة الألعاب العربية

منذ24 ساعة
new_234180_9870_soc

العرسان يحترف في فريق كاظمة الكويتي

08 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 