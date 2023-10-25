الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقابلة يضيف "الذهبية" الثانية للأردن في أسياد "البارالمبية"

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متسابق المنتخب الوطني نبيل مقابلة (من المصدر)
عمان – الغد - أضاف لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى نبيل مقابلة، الميدالية الذهبية الثانية للأردن، في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة حاليا في مدينة هانغتشو الصينية.اضافة اعلان
ونجح مقابلة أمس من إحراز المركز الأول ضمن سباق 1500 متر للفئة  T13 بعد أن أنهى السباق بزمن بلغ 4:07.50 دقيقة مُحققا رقما قياسيا جديدا على مستوى دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية وحقق أفضل زمن في مسيرته الرياضية.
ويذكر أن "مقابلة" كان قد نال الميدالية الفضية في ذات السباق بالنسخة الماضية والتي جرت في إندونيسيا عام 2018.
وتعتبر هذه ثاني ميدالية يُحققها الأردن في النسخة الحالية من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022)، حيث كان عمر قرادة قد افتتح رصيد ميداليات الأردن بحصوله على ذهبية منافسات رفع الأثقال لوزن 49 كغم.
من ناحية أخرى، خسر منتخب كرة الهدف أمام المنتخب الصيني بنتيجة 3-13 في مباراته الأخيرة بدور المجموعات في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية.
وبهذه الخسارة فقد المنتخب الوطني فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تلقيه خسارتين أمام كوريا الجنوبية والصين، والفوز على السعودية ضمن منافسات المجموعة الأولى.
ومثل المنتخب الوطني في أسياد هانغتشو اللاعبون عبد الرمحي وعماد عليان ومحمد السيد ومحمد الدقم وأسامة الزيود ومحمد بدر إلى جانب المدير الفني عبدالله الداغستاني والمدرب كمال ابراهيم.
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