مكافآت "النشامى" في آسيا...إحباط للاعبين الآخرين أم تحفيز؟

مصطفى بالو

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عمان- شكلت المكافآت المالية التي حصل عليها نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد إنجازهم في كأس آسيا، حالة غريبة بين اللاعبين من غير المنضمين لصفوف المنتخب، بسبب الوضع المالي الصعب للأندية، والذي يتسبب في عدم حصول اللاعبين على رواتبهم لأشهر طويلة.ارتفاع الأرقام المالية التي حصل عليها لاعبو منتخب "النشامى"، نظير إنجازهم في آسيا، دفع اللاعبين من غير المنضمين للمنتخب، لمقارنة أوضاعهم بزملائهم في المنتخب، الأمر الذي تسبب في ظهور حالتين متناقضتين، حيث اعتبر البعض أن هذه المكافآت تشكل حافزا لهم لبذل جهد أكبر في تحسين مستوياتهم الفنية، أملا في الانضمام لصفوف المنتخب والفوز بمكافآت في المرحلة المقبلة، فيما اعتبر البعض الآخر، أن الفوارق الشاسعة بين ما يتقاضونه في الأندية وبين المبالغ العالية التي حصل عليها لاعبو المنتخب، تسببت لهم بحالة من الإحباط.وعاد "نشامى" المنتخب الوطني ، بإنجاز تاريخي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية، بالتتويج بفضية كأس آسيا 2023 التي اختتمت في قطر مؤخرا، واستحقوا معه المكآفات المجزية، سواء الـ3 ملايين دولار- جائزة الاتحاد الآسيوي لوقوف النشامى بالمركز الثاني-، ومكافآة الحكومة البالغة مليون ونصف دينار، وما سيدخل خزينة اتحاد الكرة من دعم القطاعين العام والخاص.ولعل المكافآت المجزية للاعبي "النشامى" والتي تزيد قيمة جائزة اللاعب الواحد عن 70 ألف دولار وفق ما هو متوقع، والتي تعادل إلى حد ما قيمة عقد لاعب محلي بدوري المحترفين لمدة موسم واحد، إلى جانب الأزمات المالية التي تعاني منها الأندية، وتأخرها في صرف رواتب الفريق لمدة زادت في أحد الأندية على 6 أشهر، ما جعل "الغد" تطرح التساؤل: مكافآت "النشامى" في آسيا...إحباط للآخرين أم تحفيز؟!ويجد المتخصص في علم النفس د. موسى مطارنة، أنه رغم المساحة النفسية مختلفة بين الطرحين، إلا أن لها تأثيرات نفسية كالسلاح ذي الحدين.وقال: "لاعبو "النشامى" اجتهدوا واستحقوا الثناء والمكافآت المجزية، وهنا يأتي التحفيز للاعب نفسه، كلما اجتهد وحقق الإنجازات ستكون لديه المكأفآت المالية المجزية، وهذا يشكل حافزا للاعبين الآخرين، وإن كان في ثناياها تسرب للإحباط للاعبي الأندية المحلية نظير الفارق المالي بين الجانبين، وبالوقت نفسه، من الممكن أن يشكل ذلك حافزا لهم، ودافعا نفسيا مؤثرا في العمل والعطاء في منافسات أنديتهم المحلية، للوصول إلى تشكيلة المنتخب الوطني، خاصة وأن الفرصة سانحة في تصفيات كأس العالم 2026".وزاد: "لكن الاستقرار الوظيفي والمالي للاعب، لهما تأثير نفسي عميق صعودا أو نزولا، ومن الجوانب المهمة في التحضير النفسي للاعب في أي مسابقة رياضية، السعي لتأمين حياة كريمة له ولأسرته، وتولد الطاقة النفسية المتجددة من يوم إلى آخر، ويساعده على التركيز الذهني وتطوير قدراته لصالح الفريق وتصب في مصلحة المنتخب الوطني والكرة الأردنية، لكنها مسؤولية وطنية، لضخ المال في أوصال أندية المحترفين التي تعيش أزمة خانقة، وتلقي بظلالها على اللاعبين الذين يفرض عليهم العمل في مجالات مختلفة لتأمين متطلباتته المعيشية"ويري المحاضر الآسيوي والمدرب الوطني وليد فطافطة، أن هناك فجوة مالية كبيرة بين لاعبي المنتخب الوطني ولاعبي الأندية، مفسرا : "يحق للاعبي "النشامى" أن ينالوا هذه الجوائز المالية المجزية، نظير جهدهم واجتهادهم ونتائجهم وإنجازهم التاريخي بنيل فضية آسيا، وليس هم من صنعوا الفجوة المالية التي جاءت نتاجا لأزمات مالية متراكمة للأندية، وصلت ذروتها في الموسم الحالي، وإن كانت الأضواء مسلطة على أندية المحترفين، إلا أن أندية الدرجات الأخرى تعيشها بشكل مترد إلى حد كبير".وعن مدى تأثير تلك المكافآت على باقي لاعبي الأندية الذين يعانون الأمرين مع أنديتهم ماليا، أجاب فطافطة: "يمكن النظر إلى المكافآت المجزية التي يستحقها لاعبو "النشامى"، حافزا للاعبي الأندية الأخرى، إذا وجهت قيمة كبيرة من إجمالي المبلغ المتأتي من الاتحاد الآسيوي والحكومي والقطاع الخاص لخزينة اتحاد الكرة، إلى الأندية الغارقة بالديون، والتي تئن خزائنها وجع الضائقة المالية، والأندية تستحق لأنها الشريك الأساس بالإنجاز، وهي من قدمت اللاعبين إلى صفوف المنتخب الوطني".وأضاف: "وإن كانت الصورة العامة يجب أن تدفع الحافز لدى بقية اللاعبين للوصول إلى صفوف المنتخب الوطني، لكن الوضع المالي المتردي للأندية، وتزايد سوء أوضاع لاعبي أندية المحترفين، والتي عبر عنها أشجعهم اللاعب عمر قنديل، عبر رسالته التي وجهها إلى المسؤولين بمقطع "فيديو"، والتي تعبر عن حال أغلب اللاعبين المحليين، تفرض على اتحاد الكرة وبجانبه الأندية، إيجاد الأفعال لا الأقوال، وتقديم حلول جذرية للأزمة المالية المتأصلة في جسم الكرة الأردنية".وأردف قائلا: "تفرض توجيهات جلالة الملك إلى الحكومة وشركات القطاعين العام والخاص بدعم النشامى خاصة، والرياضة والرياضيين عامة، وحث المسؤولين على إيجاد حلول سريعة وفورية، لأزمة الأندية المالية، ومن ثم التفرع إلى الأهداف المستقبلية، ولا سيما في تحويل الأندية والشركات، وإحياء صندوق دعم الرياضة، للبناء على الإنجاز القاري المهم الذي تحقق للكرة الأردنية".على صعيد متصل، قال أحد لاعبي أندية المحترفين الذي فضل عدم ذكر اسمه: "بالتأكيد نفتخر بالإنجاز الكبير الذي حققه زملاؤنا في منتخب "النشامى"، والذي أكد أن الكرة الأردنية قادرة على فعل الكثير عربيا وقاريا وعالميا، وأثبتت أيضا علو كعب اللاعب الأردني، وبالتأكيد ما حققه اللاعبون من إنجاز كروي، يحفزنا ويدفعنا لبذل قصارى جهدنا للوصول إلى صفوف المنتخب الوطني، والذي أوليه قمة طموحاتي بالمرحلة المقبلة، لكن يبقى لدي تحفظ على طريقة اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، وتركيزه في خياراته على 4 أندية محلية ولا ينظر إلى بقية لاعبي أندية المحترفين".وتابع: لا نتدرب منذ ما يزيد على 5 أشهر، ولدينا مباراة على بعد أسبوع من الآن في إياب دوري المحترفين، بسبب عدم استلام مستحقاتنا المالية، فيما تسلم لاعبو المنتخب الوطني مكافآت تصل إلى قيمة أحد لاعبي أندية المحترفين لموسم كامل، وهم يستحقونها، لكن أغبطهم في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، وبتنا نشعر بعدم الاستقرار الوظيفي والمعيشي لنا وعائلاتنا.