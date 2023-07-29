ملاحظات تنظيمية في "السوبر" تربك المشهد

يحيى قطيشات

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عمان – اشتكى عدد من الجماهير، التي تابعت مباراة إياب كأس السوبر بين فريقي الوحدات والفيصلي، والتي جرت أول من أمس، من آلية الدخول والخروج من الملعب، مؤكدين أن غياب التنظيم الذي يليق بهذا الحدث، تسبب بازدحام شديد وتدافع الجماهير عند بوابات الدخول في مشهد غير حضار،ي يؤكد أن عدد المتفرجين على المقاعد أكبر من الطاقة الاستيعابية لمدرجات الملعب.وبدأت الملاحظات من جمهور الفريقين مبكرا، وقبل أيام من موعد المباراة، من خلال المشاكل التي ظهرت أثناء شراء تذاكر المباراة إلكترونيا، وصبت الجماهير جام غضبها على آلية الشراء، ونفاد التذاكر سريعا، ولم يتمكن عدد كبير من شراء التذاكر، بسبب إقبال من جهات معينة على شرائها، في الوقت الذي ناشدت فيه الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة الناديين وأسرة اتحاد الكرة، بوقف موضوع "السوق السوداء"، الذي ظهر من خلال قيام مجموعة من الأشخاص بعرض تذاكر المباراة بأسعار مرتفعة.ولعل أشكال معاناة الجماهير تعددت، في عملية شراء تذاكر المباريات إلكترونيا خلال الفترة الماضية، ما يفرض على اتحاد الكرة ضرورة إيجاد حل لها، والتعاون مع إدارات الأندية بشكل أكبر وأفضل خلال مباريات دوري المحترفين وكأس الأردن.وأبدى أصحاب الملاحظات دهشتهم من الإجراءات غير المنظمة الخاصة بالمباراة عبر دخول الجماهير إلى الملعب من دون تذاكر، وحرمان جماهير تحمل التذاكر من حضورها.واشتكى الجمهور، من طول الانتظار على بوابات ستاد عمان، في نقطة لافتة ايضا تستحق الإشارة إليها، وتجسد الضعف في التنظيم في مثل هذه المباريات.وشكلت المشاهد التي ينشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر مئات المتفرجين وهم يحتشدون على البوابات الخارجية لستاد عمان نقطة سلبية ومنظرا غير مقبول، يجب على اتحاد الكرة دراسته والعمل على حله.وتسبب تأخر اتحاد الكرة في تسليم البطاقات الرسمية المخصصة لوسائل الإعلام لحضور المباراة، في إرباك المشهد، من خلال دخول أشخاص غير مخول لهم الدخول إلى منصة الصحفيين.ومن السلبيات التي ظهرت خلال المباراة، عدم التزام لاعبي الفريقين بالروح الرياضية والمشاحنات الكثيرة والتي انعكست على المدرجات، وتبادل الشتائم بين الجماهير.ويرى المشجع خالد الزيود، أن العديد من الجوانب السلبية كانت حاضرة في مباراتي السوبر، وعانت الجماهير كثيرا في عملية شراء التذاكر ودخول المدرجات، ورغم مرور وقت طويل على انطلاق عملية شراء التذاكر إلكترونيا، ما تزال الصعوبات حاضرة من دون حل، ومع كل الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية، وكوادر الاتحاد لكن هناك فوضى واضحة في عملية دخول الجماهير.ويتمنى المشجع علي الطيراوي على اتحاد الكرة، الاهتمام أكثر بموضوع دخول الجماهير للملعب، والاستفادة من التجارب الماضية، وعدم السماح بدخول الملعب لمن لا يحمل تذاكر، وأشاد الطيراوي بأداء لاعبي الوحدات مضيفا أن لقب السوبر جاء مستحقا.