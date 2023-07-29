السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ملاحظات تنظيمية في "السوبر" تربك المشهد

اعداد من الجماهير تنتظر الدخول للمدرجات قبل لقاء كاس السوبر أول من أمس- (من المصدر)
اعداد من الجماهير تنتظر الدخول للمدرجات قبل لقاء كاس السوبر أول من أمس- (من المصدر)
عمان – اشتكى عدد من الجماهير، التي تابعت مباراة إياب كأس السوبر بين فريقي الوحدات والفيصلي، والتي جرت أول من أمس، من آلية الدخول والخروج من الملعب، مؤكدين أن غياب التنظيم الذي يليق بهذا الحدث، تسبب بازدحام شديد وتدافع الجماهير عند بوابات الدخول في مشهد غير حضار،ي يؤكد أن عدد المتفرجين على المقاعد أكبر من الطاقة الاستيعابية لمدرجات الملعب. اضافة اعلان
وبدأت الملاحظات من جمهور الفريقين مبكرا، وقبل أيام من موعد المباراة، من خلال المشاكل التي ظهرت أثناء شراء تذاكر المباراة إلكترونيا، وصبت الجماهير جام غضبها على آلية الشراء، ونفاد التذاكر سريعا، ولم يتمكن عدد كبير من شراء التذاكر، بسبب إقبال من جهات معينة على شرائها، في الوقت الذي ناشدت فيه  الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة الناديين وأسرة اتحاد الكرة، بوقف موضوع "السوق السوداء"، الذي ظهر من خلال قيام مجموعة من الأشخاص بعرض تذاكر المباراة بأسعار مرتفعة.
ولعل أشكال معاناة الجماهير تعددت، في عملية شراء تذاكر المباريات إلكترونيا خلال الفترة الماضية، ما يفرض على اتحاد الكرة ضرورة إيجاد حل لها، والتعاون مع إدارات الأندية بشكل أكبر وأفضل خلال مباريات دوري المحترفين وكأس الأردن.
وأبدى أصحاب الملاحظات دهشتهم من الإجراءات غير المنظمة الخاصة بالمباراة عبر دخول الجماهير   إلى الملعب من دون تذاكر، وحرمان جماهير تحمل التذاكر من حضورها. 
واشتكى الجمهور، من طول الانتظار على بوابات ستاد عمان، في نقطة لافتة ايضا تستحق الإشارة إليها، وتجسد الضعف في التنظيم في مثل هذه المباريات.
وشكلت المشاهد التي ينشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر مئات المتفرجين وهم يحتشدون على البوابات الخارجية لستاد عمان نقطة سلبية ومنظرا غير مقبول، يجب على اتحاد الكرة دراسته والعمل على حله.
وتسبب تأخر اتحاد الكرة في تسليم البطاقات الرسمية المخصصة لوسائل الإعلام لحضور المباراة، في إرباك المشهد، من خلال دخول أشخاص غير مخول لهم الدخول إلى منصة الصحفيين.
ومن السلبيات التي ظهرت خلال المباراة، عدم التزام لاعبي الفريقين بالروح الرياضية والمشاحنات الكثيرة والتي انعكست على المدرجات، وتبادل الشتائم بين الجماهير. 
ويرى المشجع خالد الزيود، أن العديد من الجوانب السلبية كانت حاضرة في مباراتي السوبر، وعانت الجماهير كثيرا في عملية شراء التذاكر ودخول المدرجات، ورغم مرور وقت طويل على انطلاق عملية شراء التذاكر إلكترونيا، ما تزال الصعوبات حاضرة من دون حل، ومع كل الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية، وكوادر الاتحاد لكن هناك فوضى واضحة في عملية دخول الجماهير.
ويتمنى المشجع علي الطيراوي على اتحاد الكرة، الاهتمام أكثر بموضوع دخول الجماهير للملعب، والاستفادة من التجارب الماضية، وعدم السماح بدخول الملعب لمن لا يحمل تذاكر، وأشاد الطيراوي بأداء لاعبي الوحدات مضيفا أن لقب السوبر جاء مستحقا.   
الوحدات بطلا لكأس السوبر الأردني-( تصوير: أمجد الطويل)

الوحدات سوبر 15 منذ24 ساعة

جانب من لقاء سابق بين فريقي دي لاسال والنصر (من المصدر)

دي لاسال يريد اللقب للمرة السادسة والنصر ينشد "الأولى" 28 تموز 2023

لاعب الأهلي معاذ طه يسدد على مرمى السلط في لقاء سابق بين الفريقين (الغد)

السلط والأهلي في حوار مثير للظفر بلقب "سوبر اليد" اليوم 28 تموز 2023

جانب من اجتماع الاتحاد الدولي للكراتيه (من المصدر).

الأردن يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي للكراتيه 28 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
يوسف داود يسلم قائدة النصر رهف حيمور كأس السوبر - (تصوير: أمجد الطويل)

النصر يتوج بلقب السوبر لطائرة السيدات للمرة الأولى بتاريخه

منذ 59 دقيقة
فرحة لاعبي الوحدات بعد الفوز بلقب كأس السوبر أول من أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

"السوبر" يعيد ثقة جماهير الوحدات باللاعبين والجهاز الفني

منذ1 ساعة
لاعب منتخب الشطرنج والنادي الملكي لؤي سمير - (الغد)

لؤي وسيف يتصدران "شطرنج" الرجال

منذ1 ساعة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية

شلباية يواجه الأميركي تشابيل في "لوس كابوس" للتنس

منذ1 ساعة
فريق السلط عقب تتويجه بلقب كأس السوبر لكرة اليد - (تصوير: أمجد الطويل)

السلط "سوبر ستار" اليد الأردنية

منذ2 ساعة
بيب-جوارديولا

غوارديولا: الدوري السعودي نجح في تغيير سوق الانتقالات

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

سلطة المصادر الطبيعية والثروات الأردنية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

التوقعات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

"العالم الثالث" في عصر الما – بعد - إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عقبات تواجه الإصلاح الإداري

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف تبنى الدول؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

شيطنة وشيطان!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات | منذ1 ساعة
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات | منذ1 ساعة
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
 