ملاكمة الشباب والناشئين تكثف استعداداتها لبطولة آسيا

مهند جويلس

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عمان- كثف المنتخب الوطني للشباب والناشئين استعداده لبطولة آسيا، والمقرر انطلاقها في الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في كازخستان، بمشاركة عدد كبير من دول القارة الآسيوية.وكانت البطولة مقررة أن تقام في منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، قبل أن يتم تأجيلها من قبل الاتحاد الآسيوي، ليعلن المنتخب الوطني عن تأكيد مشاركته أملا بالمنافسة على جميع الفئات والأوزان.ويقود تدريبات المنتخب الوطني المدرب عمر المجالي، حيث ترتكز تدريبات في الآونة الأخيرة بمركز الإعداد الأولمبي، على رفع الجاهزية الفنية والبدنية لدى اللاعبين، أملا بتحقيق مشاركة مميزة، تعكس مدى تطور الملاكمة الأردنية في القارة الآسيوية، وبهدف تحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.وانقطعت تدريبات المنتخب في الآونة الأخيرة من صالة الشهيد راشد الزيود، حيث مقر اتحاد الملاكمة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الصالة.وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد الملاكمة طه محجوب في تصريح لـ “الغد”، أن المنتخب يواصل تدريباته من فترة طويلة تحضيرا للبطولة، وبعدد كبير من اللاعبين، على أن يتم تقليص القائمة قبل فترة قصيرة من موعد المغادرة لكازاخستان، موضحا بأن الهدف من المشاركة هو محاولة وصول أكبر عدد من اللاعبين لأدوار متقدمة، في ظل وجود لاعبين مميزين قادرين على تحقيق هدف الاتحاد.وتضم القائمة الأولية كلا من ماهر مشاعلة، عمر غالب، أوس عشيش، قيس عشيش، عون الحديدي، عمر الحديدي، نبيل علاونة، زيد الدين عشيش، ذيب إبراهيم، رازي حياصات، أكرم زيادة، راشد حياصات، شهم ضمرة، يامن فحماوي، إبراهيم سريوة، نظمي جرادات، ومن منتخب الناشئات نادين المناصير وميس نضال.واستضافت عمان النسخة الأخيرة من بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي أقيمت خلال شهر آذار (مارس) من العام الماضي، واستطاع المنتخب من الظفر بـ 22 ميدالية ملونة، منها ميدالية ذهبية واحدة، و3 ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية، حيث حصل اللاعب سيف الرواشدة على الذهبية كأول ميدالية من هذا النوع على صعيد مشاركات الأردن في البطولات الآسيوية.