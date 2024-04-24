"ملاكمة الشباب" يغادر إلى كازاخستان للمشاركة ببطولة آسيا

مهند جويلس

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عمان- يتوجه وفد المنتخب الوطني للملاكمة اليوم إلى العاصمة الكازخية أستانا، للمشاركة في بطولة آسيا للشباب وتحت 22 عاما، في أول حدث قاري لرياضة "الفن النبيل" للعام الحالي، بمشاركة متوقعة من أكثر من 400 ملاكم يمثلون 24 دولة، في البطولة التي تنطلق بعد غد وحتى 8 من شهر أيار (مايو) المقبل.واستقر المدرب العام للمنتخبات الوطنية للشباب عمر المجالي، على القائمة التي ستمثل المنتخب في الاستحقاق الآسيوي وعددها 10 لاعبين، بعد تصفية اللاعبين الأبرز للمشاركة، والقادرين على المضي بعيدا في البطولة وتحقيق ميداليات ملونة، علما بأن المدربان فرج درويش وجهاد الزعبي سيساعدانه في المهمة.ويمثل منتخب الشباب في البطولة 3 لاعبين، وهم: قيس عشيش (وزن تحت 57 كغم)، نظمي جرادات (وزن تحت 67 كغم)، يامن فحماوي (وزن تحت 71 كغم).ويشارك في البطولة ذاتها لوزن تحت 22 عاما من المنتخب الوطني 7 لاعبين وهم: ماهر مشاعلة (وزن تحت 48 كغم)، أوس عشيش (وزن تحت 57 كغم)، عبد الله المهيرات (وزن تحت 63.5 كغم)، عمر الحديدي (وزن تحت 67 كغم)، عبد الله الأعرج (وزن تحت 71 كغم)، زيد الدين عشيش (وزن تحت 75 كغم)، رازي حياصات (وزن فوق 92 كغم).وأكد المجالي في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن المنافسة في بطولة آسيا ستكون قوية، وتحديدا بفئة تحت 22 عاما، نظرا لمشاركة عدد كبير من اللاعبين المتميزين، والذين يمتلكون خبرات كبيرة لمشاركة في أكثر من محطة آسيوية سابقا.وأضاف: "يتطلع الاتحاد من خلال خططه في المشاركات المستمرة بالبطولات القارية والدولية، إلى إكساب اللاعبين الخبرات الكافية نظرا لأنهم نواة المستقبل لمنتخب الرجال بالسنوات المقبلة، وهناك عدد جيد من اللاعبين شاركوا ببطولات سابقة وحققوا ميداليات ومنهم الحديدي، ونطمح إلى المنافسة على المراكز المتقدمة والعودة بالميداليات الملونة بأكبر عدد".وعن المعسكر الداخلي الذي أقامه المنتخب مؤخرا مع المنتخب العراقي، بين المجالي أن الفائدة كانت إيجابية للطرفين، نظرا إلى ضم الضيوف عناصر قوية، مشيرا إلى أن المنتخب كان يجري وحدتين تدريبيتين يوميا، كان يهدف من خلالهما إلى رفع مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا.