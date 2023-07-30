الإثنين 31 تموز 2023
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المنتخب الوطني يستهل مشواره بمواجهة بروناي

ملعب "البتراء" يستضيف التصفيات الآسيوية تحت 23 سنة

ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب - (من المصدر)
ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب - (من المصدر)
عمان – فهمت “ الغد” من مصادر متطابقة أن اتحاد الكرة لم يستجب لطلب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبد الله أبو زمع، بإقامة مباريات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، والتي تضم إلى جانب المنتخب منتخبات، سورية سلطنة عمان وبروناي، على ستاد عمان الدولي، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي عن جدول مباريات المجموعة، والتي ستقام على ستاد “البتراء” بمدينة الحسين للشباب، خلال الفترة من الرابع وحتى الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.اضافة اعلان
ويقص المنتخبان السوري والعُماني، شريط افتتاح المباريات عند الساعة الخامسة من مساء يوم السادس من الشهر المقبل، فيما يفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بروناي دار السلام عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم نفسه. 
وتقام منافسات الجولة الثانية، يوم التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يلتقي منتخب بروناي دار السلام مع نظيره منتخب سورية عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلعب المنتخب الوطني مع المنتخب العُماني عند الساعة التاسعة والنصف، وتختتم منافسات التصفيات يوم الثاني عشر من الشهر المقبل بإقامة مواجهتين، يلتقي في الأولى منتخبي عُمان وبروناي دار السلام عند الساعة الخامسة مساء، وبعده يواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب السوري عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات لإحدى عشرة مجموعة، حيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم للبلد المنظم، وتقام بطولة أمم آسيا تحت 23عاما، في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من شهر أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة بشكل مباشر لأولمبياد باريس صيف العام المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق عالمي مع منتخب غينيا، والتي احتلت المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب مؤخرا لتحديد آخر المقاعد المؤهلة للأولمبياد.
أبو زمع يرصد اللاعبين 
يواصل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عبدالله أبو زمع وجهازه المساعد، والذي يضم كلا من: أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش، إلى جانب لؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، متابعة ورصد اللاعبين المرشحين لقائمة المنتخب في التصفيات، وحرص الجهاز الفني على حضور معظم مباريات بطولة درع المئوية ومباراتي كأس السوبر، للوقوف على المستويات الفنية للاعبين، حيث يضم المنتخب مجموعة من المواهب الشابة والتي تمثل مستقبل الكرة الأردنية.  
ويبحث المنتخب الوطني، عن بطاقة العبور والتأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخه، سعيا في التأهل نحو دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، وضمت آخر تشكيلة للمنتخب والتي شاركت في بطولة غرب آسيا الأخيرة في العراق كلا من اللاعبين: أحمد جعيدي، مراد الفالوجي، قيس عباسي، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، محمد أبو النادي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عمار محمد، عرفات الحاج، هايل ذيابات، أمين الشناينة، عارف الحاج، موسى العمري، مهند العرامشة، محمد أبو هزيم، عامر أبو جاموس، سيف درويش، عون المحارمة، مهند أبو طه، علي العزايزة، وسيم الريالات، بشار ذيابات، رزق بني هاني، سيف بشابشة.
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