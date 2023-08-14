الإثنين 14 آب 2023
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ملعب الهاشمي يحتاج للصيانة.. والأمانة ترد على المطالب

مدخل غرف ملعب الهاشمي -(من المصدر)
مدخل غرف ملعب الهاشمي -(من المصدر)
عمان - تعالت أصوات أندية المحترفين والدرجات الأولى والثانية والثالثة، وإداريي ومدربي ولاعبي الفئات العمرية، مطالبة بإعادة تأهيل ملعب الهاشمي التابع لمديرية الشؤون الرياضية لقطاع التنمية المجتمعية في أمانة عمان، واستحداث مبنى يضم غرف غيار اللاعبين والحكام المغلقة منذ فترة، وإعادة بناء مدرجات الملعب التي زادت عن عمرها الافتراضي ولا تجد أعمال الصيانة نفعا فيها.اضافة اعلان
وطالب المهتمون أيضا بضرورة توسيع سياج الملعب لتوفير الأمان لأركان اللعبة، وتحسين إنارته، خصوصا وأنه تم وقف الحجوزات بعد الساعة السابعة والنصف مساء لضعف الإضاءة، ما أربك تدريبات الأندية وإقامة مباريات الفئات العمرية الرسمية، تبعا للموقع الاستراتيجي للملعب الذي يخدم شريحة رياضية واسعة.
ورغم أن قطاع التنمية المجتمعية، المسؤول المباشر عن بعض الحدائق والمرافق الرياضية، يقدم خدماته لشريحة واسعة ضمن مسؤوليته الاجتماعية، ويقدم الحجوزات للتدريبات والمباريات الودية والرسمية بالمجان، تقديرا من أمانة عمان للرياضة والرياضيين، إلا أن طلبات المسؤولين الرياضيين تمر في القنوات التقليدية الروتينية بين مكاتب المسؤولين، ومنها ما يحتاج إلى طرح العطاءات التي تتطلب وقتا لتنفذ على أرض الواقع.
وذكر مصدر فضل عدم ذكر اسمه، أن الشكاوى تقدمت بشكل رسمي إلى المسؤولين من سنتين، وتم رفع شكاوى أخرى إلى اتحاد الكرة، تطالب بإعادة تأهيل وفتح غرف غيار الحكام واللاعبين، وتأهيل وتوسعة المدرجات، إلا أن شيئا لم يحدث، لتتكرر المطالبات من قبل الأندية على أمل أن تلاقي أصواتها آذانا صاغية عند المسؤولين. 
ورد نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان على استفسارات "الغد"، قائلا: "نمضي في أمانة عمان وفق خطة ممنهجة، لإعادة تأهيل بعض الحدائق والملاعب الرياضية، ومن ضمنها ملعب الهاشمي، الذي وردتنا حاجيات تأهيله، بما يخص غرف غيار الحكام واللاعبين ومدرجات الملعب، وصحيح أغلقنا المرافق الصحية لحاجتها لإعادة التاهيل والصيانة".
وأضاف: "تمر عملية الصيانة وإعادة التأهيل وفق قنوات رسمية، ومنها ما يحتاج إلى طرح عطاءات، وتحتاج إلى الوقت الكافي لتحديد المتعهد، وهو ما يتسبب بالتأخير، وانطلقنا قبل ذلك من خلال تشييد الأسوار الإسمنتية، ونمضي في إجراءات تأهيل وصيانة احتياجات الملعب كافة، والتي تحتاج إلى مدة لا تزيد على شهرين لإنجازها".
وحول إنارة الملعب التي تحتاج إلى تغيير وصيانة لضعفها، قال الهملان: "نتابع أدق التفاصيل بالنسبة للملاحظات التي تردنا من مناطق اختصاصنا كافة، ومنها ملعب الهاشمي، وألغينا الحجوزات بعد الساعة 7:30 كإجراء احترازي، لكننا ننظر إلى حل المشكلة من جذورها، ولدينا رؤية في أمانة عمان، بشأن تحويل الكهرباء في الملاعب والحدائق التابعة لنا كافة، لتعمل على نظام الطاقة المتجددة حتى العام 2026، وننفذ الخطة بحسب مساقها الزمني، ونؤمن في أمانة عمان بأننا نقدم خدماتنا الطوعية، من خلال منشآتنا المجانية، لدعم الحركة الشبابية والرياضية، وتنفيذ مسؤليتنا الاجتماعية في وطننا الحبيب".
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