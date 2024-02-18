ملعب بمواصفات عالمية.. هدف جديد لمنظومة الكرة الأردنية

خالد الخطاطبة

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عمان- ارتفع سقف طموحات منظومة كرة القدم الأردنية، بتحقيق حلم تشييد ستاد رياضي بمواصفات عالمية، خاصة بعد الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا قطر 2023 التي اختتمت الأسبوع الماضي، وحل فيها "النشامى" بالمركز الثاني بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام منتخب قطر 1-3.وتعالت الأصوات في الأيام التي أعقبت الإنجاز، بضرورة استثمار هذا الحدث والبناء عليه، من خلال تأسيس استراتيجيات محددة لخدمة كرة القدم الأردنية، على صعيد المنتخبات والأندية، ليأتي النداء بضرورة بناء ملعب كرة قدم كبير ومثالي وعالمي في عمان أو على أطرافها، قادر على مواكبة النقلة النوعية للمنتخب الوطني، وقادر على استيعاب عدد أكبر من المشجعين، إلى جانب استضافة منتخبات عربية وآسيوية وعالمية "بنفس قوي" دون الخوف من الانتقادات بسبب سوء أرضية الملعب أو ضيق مدرجاته أو ما شابه من الانتقادات التي توجه إلى ملاعبنا حاليا.نائب رئيس اتحاد كرة القدم مروان جمعة، أكد أن بناء ستاد دولي جديد في عمان، بات أولوية لاتحاد الكرة والشركاء في المرحلة المقبلة، خاصة بعد إنجاز كأس آسيا الأخير.جمعة الذي عاد من قطر مفعما بالحماس والحيوية لخدمة الكرة الأردنية، كشف في تصريح لبرنامج "نيران صديقة" الذي يبث على قناة "عمان تي في"، عن تواصل لاتحاد الكرة مع اللجنة الأولمبية، لبحث كيفية تطبيق مشروع إنشاء ملعب كرة قدم جديد وبمواصفات مثالية في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذه الخطوة تخدم منظومة كرة القدم المحلية بأكملها.الشارع الرياضي والمختصون والمتابعون، اعتبروا أن بناء ملعب جديد وبمواصفات عالمية، يعد خيارا استراتيجيا إذا ما أردنا البناء على إنجاز كأس آسيا 2023، مؤكدين ضرورة الإسراع في هذه الخطوة، لتجنب الانتقادات التي توجه لملاعبنا حاليا، إلى جانب ضرورة تجنب الانتقادات مستقبلا من خلال ملعب مثالي قادر على استضافة أقوى المنتخبات الخارجية.وأكد نجم المنتخب الوطني السابق قصي أبو عالية، أن بناء ملعب جديد ومثالي، يعد أولوية في كرة القدم المحلية، لا سيما وأن إنجاز النشامى في كأس آسيا الأخيرة، يفرض هذا الخيار الضروري والمثالي، لافتا إلى أن الرياضة الأردنية والمؤسسات الأخرى، تطالب بالتعاون لتنفيذ هذا الخيار على أرض الواقع.وأضاف، في تصريح لـ"الغد": "ستاد عمان الملعب الرئيسي في الأردن، أدى دوره بامتياز على مدار السنوات الماضية، ولكنه يحتاج الآن إلى تحديث وصيانة وهو أمر شاق ومكلف، وبالتالي الذهاب إلى خيار إنشاء ستاد جديد وبمنطقة أفضل، يعد خطوة أفضل لخدمة كرة القدم الأردنية التي باتت تحظى باحترام الجميع بعد التألق اللافت في نهائيات آسيا الأخيرة".بدوره، طالب مشجع المنتخبات الوطنية عمر الهزايمة، بضرورة تحويل حلم بناء ملعب كبير إلى حقيقة على أرض الواقع، لمواجهة التطورات الإيجابية التي تشهدها الكرة الأردنية حاليا، والتي تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الرياضية وغير الرياضية للبناء على ما أنجز في قطر.وقال "في المباريات الجماهيرية والمهمة للمنتخب الوطني، نحتاج إلى ملعب بمدرجات كبيرة وسعة عالية، وهذا ما لا يتوفر حاليا في ستاد عمان الملعب الرئيسي في المملكة والذي لا يتسع لأكثر من 17 ألف مشجع، وهو رقم قليل قياسا بمنتخب وطني يسعى للمنافسة على الوصول لمونديال 2026 والبطولات الكبرى الأخرى".ويجمع الجمهور الأردني في مختلف محافظات المملكة، على ضرورة تحسين البنية التحتية للملاعب الأردنية، مع التأكيد على إيلاء الأهمية لبناء ستاد دولي كبير وجديد في منطقة مناسبة في عمان، لاستيعاب الجماهير المتحمسة لمؤازرة المنتخب في المباريات المهمة، إلى جانب القدرة على استيعاب الجماهير في المباريات المحلية.