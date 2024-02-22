الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مليار دولار حزمة دعم متوقعة لإنقاذ الأندية الإنجليزية

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الدوري الإنجليزي
لندن - تعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الـ20، اجتماعا طارئا نهاية الشهر الحالي، في محاولة منها للتوصل إلى حزمة دعم بأكثر من مليار دولار، لحل الأزمة المالية الخاصة بتمويل أندية الدرجات الأدنى في كرة القدم الإنجليزية، وذلك قبل خضوعها لرقابة حكومية منتظرة.اضافة اعلان
ويحرص رؤساء الأندية على التوصل إلى حل، قبل أن تتدخل الحكومة في مشروع قانون إدارة كرة القدم، المقرر عرضه على البرلمان في الأسابيع القليلة المقبلة.
وسيكون لدى الهيئة التنظيمية صلاحيات فرض اتفاق بشأن البريميرليغ، حيث أوعزت وزيرة الثقافة لوسي فريزر إلى جميع الأطراف بالتوصل إلى اتفاق.
ويضم هرم كرة القدم في إنجلترا 92 ناديا، بواقع 20 ناديا في الدوري الممتاز، و72 ناديا في الدرجات الثلاث الأدنى، بواقع 24 ناديا في كل درجة، وتقترح الخطة أن تدعم أندية "البريميرليغ" الـ20 باقي الأندية، من خلال تقديم هذا التمويل.
ويمكن أن تصوت أندية البريميرليغ على الصفقة الأسبوع المقبل، لكن أحد الأندية أشار إلى أن الاتفاق "يبدو بعيد المنال"، وسط توقعات بوجود اجتماع آخر يوم 11 من آذار (مارس) المقبل.
وتوقفت المحادثات قبل عيد الميلاد عندما لم تتمكن أندية البريميرليغ من التوصل إلى اتفاق، حول كيفية ومن سيدفع مقابل الصفقة الجديدة للدوري الإنجليزي.
وحذر رئيس رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ريك باري، من احتمالية خروج أعداد كبيرة من الأندية عن النشاط من دون دعم البريميرليغ، الذي يعد أقوى وأغنى بطولة كروية في العالم.
ومن المنتظر أن تتراوح كلفة التسوية التي ستقسطها أندية البريميرليغ على مدار 6 سنوات، بنحو مليار و167 ألف دولار، تشمل 111 مليون دولار، دفعة أولى لتغطية مصاريف الموسم الحالي.
وطلب من أندية البريميرليغ إتمام الصفقة وفقا لشروطها، أو المخاطرة بتركها لجهة تنظيمية جديدة، حيث كانت النقطة الشائكة في المفاوضات عدم الاتفاق على قواعد الربح والاستدامة الجديدة، إلى جانب غياب آلية وضع ميزانية للحزمة المالية التي تقدم لأندية الدرجات الدنيا في الدوري الإنجليزي.
وتتخوف بعض أندية البريميرليغ من العبء المالي المترتب على التسوية مع دوري كرة القدم الإنجليزية، إلى جانب مخاوف من صلاحيات الجهة الرقابية المقترحة. -(وكالات) 
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