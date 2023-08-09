منافسات "شطرنج" الفئات العمرية تنطلق اليوم

مصطفى بالو

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عمان- تنطلق اليوم منافسات بطولة المملكة للفئات العمرية 6-20 سنة للذكور والإناث، من خلال الجولة الأولى التي تقام عند الساعة 5 مساء، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الشطرنج، والتي تأتي ضمن خطة الموسم الحالي 2023، وتقع تحت رصد المدربين الوطنين لاكتشاف وجوه جديدة، وتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية.ويقول رئيس اتحاد الشطرنج م.نواف إرشيدات: "تهدف خطة واستراتيجية اتحاد الشطرنج، إلى إقامة البطولات المتواصلة للجميع من الواعدين إلى الرجال والسيدات، والتي تهدف إلى إبقاء اللاعبين ومنهم عناصر المنتخبات الوطنية في "فورمة" المشاركة، والجاهزية النفسية في هذه الرياضة الذهنية،فيما انتهت للتو بطولة المملكة للرجال والسيدات، وشارك فيها خاصة السيدات مجموعة من الوجوه الواعدة، التي سنراها في بطولة الفئات العمرية، ويزيد من مؤشر التطور في قدراتها الدفاعية والهجومية على الرقعة الشطرنجية".وتابع: "متفائلون بالسنوات المقبلة للشطرنج الأردني، ونجد توسيع قاعدة الرياضة الذهنية في مختلف محافظات المملكة مصدرا لمستقبل زاهر للعبة، والذي يأتي في سياق خطتنا طويلة الأمد في دخول الشطرنج إلى داخل كل بيت أردني، ولعل ارتفاع عدد اللاعبين من العائلة الواحدة، يؤكد نجاحنا الكبير في استراتيجيتنا، ولدينا خطط شاملة لتطوير قدرات المنتخبات الوطنية لمواصلة الإنجازات النوعية عربيا وقاريا ودوليا".من جانبه، يرى المدرب الوطني سمير منصور، أن بطولات الفئات العمرية للذكور والإناث طالما قدمت أفضل المواهب، شارحا: "نتابع نحن المدربين الوطنيين في اتحاد الشطرنج، جولات الفئات العمرية بأدق تفاصيلها.ويتلخص عملنا في مراقبة أداء لاعبي المنتخبات الوطنية من الجنسين، إلى جانب اكتشاف مواهب جديدة، والتي نخضعها للتدريب وصقل الموهبة والقدرات الذهنية، ونرفدها إلى صفوف الأندية والمنتخبات الوطنية".