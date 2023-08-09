الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة

منافسات "شطرنج" الفئات العمرية تنطلق اليوم

1691585137137337900
جانب من تتويج أحد الواعدين في منافسة شطرنجية سابقة-(أرشيفية)
عمان- تنطلق اليوم منافسات بطولة المملكة للفئات العمرية 6-20 سنة للذكور والإناث، من خلال الجولة الأولى التي تقام عند الساعة 5 مساء، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الشطرنج، والتي تأتي ضمن خطة الموسم الحالي 2023، وتقع تحت رصد المدربين الوطنين لاكتشاف وجوه جديدة، وتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية.اضافة اعلان
ويقول رئيس اتحاد الشطرنج م.نواف إرشيدات: "تهدف خطة واستراتيجية اتحاد الشطرنج، إلى إقامة البطولات المتواصلة للجميع من الواعدين إلى الرجال والسيدات، والتي تهدف إلى إبقاء اللاعبين ومنهم عناصر المنتخبات الوطنية في "فورمة" المشاركة، والجاهزية النفسية في هذه الرياضة الذهنية،
فيما انتهت للتو بطولة المملكة للرجال والسيدات، وشارك فيها خاصة السيدات مجموعة من الوجوه الواعدة، التي سنراها في بطولة الفئات العمرية، ويزيد من مؤشر التطور في قدراتها الدفاعية والهجومية على الرقعة الشطرنجية".
وتابع: "متفائلون بالسنوات المقبلة للشطرنج الأردني، ونجد توسيع قاعدة الرياضة الذهنية في مختلف محافظات المملكة مصدرا لمستقبل زاهر للعبة، والذي يأتي في سياق خطتنا طويلة الأمد في دخول الشطرنج إلى داخل كل بيت أردني، ولعل ارتفاع عدد اللاعبين من العائلة الواحدة، يؤكد نجاحنا الكبير في استراتيجيتنا، ولدينا خطط شاملة لتطوير قدرات المنتخبات الوطنية لمواصلة الإنجازات النوعية عربيا وقاريا ودوليا".
من جانبه، يرى المدرب الوطني سمير منصور، أن بطولات الفئات العمرية للذكور والإناث طالما قدمت أفضل المواهب، شارحا: "نتابع نحن المدربين الوطنيين في اتحاد الشطرنج، جولات الفئات العمرية بأدق تفاصيلها.
ويتلخص عملنا في مراقبة أداء لاعبي المنتخبات الوطنية من الجنسين، إلى جانب اكتشاف مواهب جديدة، والتي نخضعها للتدريب وصقل الموهبة والقدرات الذهنية، ونرفدها إلى صفوف الأندية والمنتخبات الوطنية".

1691575223736880900

العبداللات: بطولة العالم ستنعكس إيجابيا على مستقبل "المصارعة" منذ 18 دقيقة

1691573246546830800

قرعة الدور التمهيدي لكأس الأردن والدرجتين الأولى والثانية تسحب اليوم منذ 20 دقيقة

1691573246596831000

سائقو رياضة السيارات يعززون روح المنافسة بالعلاقات الاجتماعية منذ 21 دقيقة

1691579733107076400

رقم قياسي في مهرجان "الفيفا".. ونيجيريا تتخلى عن لاعباتها منذ 23 دقيقة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1691573246636831200

تغييرات الفيصلي المتأخرة.. هل تضرب تحضيراته المحلية والآسيوية؟

منذ 9 دقيقة
الملاكم محمد أبو جاجة بعد فوزه في النهائي أمس -(من المصدر)

أبو جاجة يطمح لخطف بطاقة "الأولمبياد" عبر "الأسياد"

منذ 10 دقيقة
1691579733247076900

شعيبات: ملعب البترا الخيار المتاح لإقامة مباراة السلط والحسين

منذ 10 دقيقة
1691579733197076700

الوحدات يطمح لعبور "مطب" الجليل.. وشباب العقبة والأهلي يبحثان عن الفوز الأول

منذ 11 دقيقة
1691582162987190100

الواعد هندومة.. مشروع هداف بالوحدات ومصارع من الطراز الرفيع

منذ 12 دقيقة
1691575223756881100

الصادق: زملائي ساندوني بالعودة إلى المنتخب.. وعائلتي الداعم الأكبر

منذ 13 دقيقة
افكار و مواقف

رمزيات المخيم الفلسطيني وتفاعلاته..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مدارس خاصة تنتهك حقوقا.. و"التربية" ترفع الرسوم

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مؤشرات نقدية إيجابية مبشرة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السعودية وإسرائيل.. ما الجديد؟

سميح المعايطة |اليوم

أزمات تتراكم وحل وحيد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |منذأقل من دقيقة
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
 