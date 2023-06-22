الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

منافسة أردنية وعمانية ولبنانية في الرالي الوطني الثالث اليوم ‏

الرالي الوطني الثاني
الرالي الوطني
عمان - تنطلق اليوم، منافسات الرالي الوطني الثالث في منطقة البحر الميت – موقف الصيانة، بمشاركة 16 سائقا وملاحا من الأردن وسلطنة عُمان ‏‏ولبنان.
‏وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 238.14 كم، منها 104.26 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي ‏نهر الأردن ‏‏1و2 ومسافتها 40.79 كم، ‏والمغطس 1و2 ‏ومسافتها 11.34 كم.‏اضافة اعلان
وستكون المنافسة على لقب الرالي أردنية وعُمانية ولبنانية، حيث يسعى السائق العُماني عبدالله الرواحي للحفاظ على صدارته بالترتيب العام لبطولة ‏‏الأردن للسائقين، وفي المقابل يحاول السائق الأردني شاكر جويحان الذي يحتل المركز الثاني التقدم وخطف الصدراة من ‏الرواحي، ‏حيث يبلغ الفارق النقطي بينهما 9.5 نقطة، في حين يسعى السائق الأردني شادي شعبان، الذي يحتل المركز الثالث إلى السير ‏نحو المركزين ‏الأول والثاني، حيث يبلغ الفارق النقطي بينه وبين الرواحي 24 نقطة، في حين يبلغ الفارق بينه وبين جويحان ‏‏14.5 نقطة. 
ويشارك في السباق كل من: عبدالله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سكودا فابيا، وشاكر جويحان (الأردن) وملاحه طه ‏‏‏الزدجالي (سلطنة عُمان)على متن سيارة ايفو 10، ‏وعيسى أبو جاموس وملاحه يزن جمعة على متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان ‏‏‏وملاحه طارق الطاهر على متن سيارة ايفو 9، والشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة  ‏ايفو 10، وأحمد خالد (لبنان) ‏‏‏وملاحة جوزيف كميد (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، وسامي فليفل وملاحه سامر صفير (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، ومصطفى ‏‏‏عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد على متن سيارة ايفو 10، وإيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن ‏سيارة ايفو 9، ونانسي ‏‏‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة على متن سيارة ايفو 6، وفيصل القماز وملاحه سلامة القماز على متن ايفو 7، وعاصم عارف وملاحه ‏‏‏‏أحمد جانخوت على متن سيارة سوبارو امبريزا، وأمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات على متن سيارة سوبارو امبريزا، وغيث القبطي ‏‏‏وملاحه طارق الأسعد على متن سيارة رينج روفر كلاسيك، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على ‏متن بلاك ايريس، والحسن ‏‏‏الخطيب وملاحه حمدان العواملة على متن سيارة تويوتا اف جي كروزور.‏
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