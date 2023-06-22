منافسة أردنية وعمانية ولبنانية في الرالي الوطني الثالث اليوم ‏

وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 238.14 كم، منها 104.26 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي نهر الأردن 1و2 ومسافتها 40.79 كم، والمغطس 1و2 ومسافتها 11.34 كم.
وستكون المنافسة على لقب الرالي أردنية وعُمانية ولبنانية، حيث يسعى السائق العُماني عبدالله الرواحي للحفاظ على صدارته بالترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين، وفي المقابل يحاول السائق الأردني شاكر جويحان الذي يحتل المركز الثاني التقدم وخطف الصدراة من الرواحي، حيث يبلغ الفارق النقطي بينهما 9.5 نقطة، في حين يسعى السائق الأردني شادي شعبان، الذي يحتل المركز الثالث إلى السير نحو المركزين الأول والثاني، حيث يبلغ الفارق النقطي بينه وبين الرواحي 24 نقطة، في حين يبلغ الفارق بينه وبين جويحان 14.5 نقطة.
ويشارك في السباق كل من: عبدالله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سكودا فابيا، وشاكر جويحان (الأردن) وملاحه طه الزدجالي (سلطنة عُمان)على متن سيارة ايفو 10، وعيسى أبو جاموس وملاحه يزن جمعة على متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان وملاحه طارق الطاهر على متن سيارة ايفو 9، والشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 10، وأحمد خالد (لبنان) وملاحة جوزيف كميد (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، وسامي فليفل وملاحه سامر صفير (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، ومصطفى عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد على متن سيارة ايفو 10، وإيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، ونانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة على متن سيارة ايفو 6، وفيصل القماز وملاحه سلامة القماز على متن ايفو 7، وعاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة سوبارو امبريزا، وأمجد الشيخ وملاحه بدر الهلالات على متن سيارة سوبارو امبريزا، وغيث القبطي وملاحه طارق الأسعد على متن سيارة رينج روفر كلاسيك، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على متن بلاك ايريس، والحسن الخطيب وملاحه حمدان العواملة على متن سيارة تويوتا اف جي كروزور.