الإثنين 31 تموز 2023
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منافسة بين برشلونة وتشيلسي للفوز بخدمات مبابي

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النجم الفرنسي كيليان مبابي
كشف تقرير إخباري يوم الاثنين أن تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني يسعيان بشكل أقوى من غيرهما لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مقابل لاعب آخر إلى جانب المال.اضافة اعلان
وذكرت مصادر مقربة من باريس سان جيرمان أن تود بولي الشريك في ملكية نادي تشيلسي يحاول تقديم عرض لضم مبابي (24 عاماً) الذي يبدو رحيله عن الفريق الفرنسي مؤكدا، سواء كان هذا الصيف بمقابل أو بعد عام واحد بدون مقابل.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني يسعى بقوة أيضا لإبرام صفقة تبادلية لضم مبابي.
ويخشى باريس سان جيرمان أن تفشل كل محاولات الأندية للتعاقد مع مبابي هذا الصيف، حيث سيمكن للاعب الرحيل بدون مقابل في العام المقبل.
وفقا لمصادر قريبة من النادي الفرنسي، هناك اقتناع بأن مبابي اتفق مع ريال مدريد الإسباني على الانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ليحصل على رسوم تعاقد قيمتها 160 مليون يورو.

وتزايدت الشائعات حول مستقبل مبابي بشكل كبير في يونيو الماضي منذ أن تبين أن اللاعب لن يفعل بند تمديد التعاقد مع سان جيرمان لعام آخر، والذي كان سيبقيه مع الفريق حتى عام 2025 .
وبدا رحيل مبابي عن سان جيرمان مؤكدا عندمنا جرى استبعاده من جولة الفريق قبل انطلاق الموسم إلى اليابان وكوريا الجنوبية.
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