منافسة ثلاثية متوقعة في دوري المحترفين.. وفريق واحد بلا أجانب

مهند جويلس

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تنطلق، بعد غد، بطولة دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024 بنسختها السادسة والسبعين، بمشاركة 12 فريقا تتنافس على اللقب الأثمن محليا.وأنهت غالبية الفرق تحضيراتها للبطولة من خلال تعاقداتها مع اللاعبين المحليين والأجانب، والفرق هي بحسب جدول ترتيب الدوري في الموسم الماضي؛ الفيصلي، الوحدات، الحسين إربد، شباب الأردن، شباب العقبة، الرمثا، معان، السلط، سحاب ومغير السرحان، إضافة إلى الصاعدين من دوري الدرجة الأولى الأهلي والجليل.وكان النادي الفيصلي قد افتتح الموسم الجديد بالفوز ببطولة الدرع، فيما نال غريمه التقليدي الوحدات لقب كأس السوبر بالفوز على الفيصلي ذهابا وإيابا، علما أن منافسات الكأس ستنطلق نهاية الشهر الحالي بمشاركة أندية من مختلف الدرجات.وبحسب المادة 17 من لائحة البطولات لموسم 2023-2024، فإن الفريق الفائز باللقب يحصل على مكافأة مالية قدرها 60 ألف دينار، مقابل 30 ألف دينار لصاحب المركز الثاني، و15 ألف لصاحب المركز الثالث.ويعد فريق الحسين إربد الوحيد من بين أندية المحترفين، الذي أقام معسكرا تدريبيا خارجيا؛ حيث عاد أمس من تركيا بعد معسكر امتد لعشرة أيام تقريبا، لعب خلاله مباراتين وديتين أمام قاسم باشا التركي والشحانية القطري، حيث خسر في المباراة الأولى وفاز في الثانية.ولم تتعاقد 3 فرق مع لاعبين من خارج أسوار النادي بسبب عقوبة الحرمان من التسجيل لشكاوى من لاعبين سابقين عليها، والأندية هي شباب الأردن، شباب العقبة والرمثا، فيما يعد السلط الفريق الوحيد الذي لم يتعاقد مع لاعب أجنبي حتى اللحظة، مع بقاء الباب مفتوحا للتعاقد مع الأجانب حتى منتصف الشهر الحالي.وتنطلق البطولة، بعد غد، بمواجهتين؛ حيث يفتتح الجليل ومعان منافسات البطولة عند الساعة السابعة مساء على ستاد الحسن الدولي، ويخوض مغير السرحان والرمثا اللقاء الثاني على ستاد الأمير محمد عند الساعة التاسعة والنصف مساء، فيما يلتقي شباب العقبة بنظيره سحاب على الملعب نفسه يوم الجمعة عند الساعة السابعة، قبل مباراة الوحدات والأهلي على ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة والنصف، وتختتم الجولة الأولى بلقاءين مساء السبت؛ الأول يجمع بين الحسين وشباب الأردن على ستاد الحسن، والثاني بين الفيصلي والسلط على ستاد عمان.وتستعرض "الغد"، في سياق التقرير الآتي، أبرز تحضيرات فرق المحترفين للموسم الجديد، من حيث التعاقدات والتحضيرات لبطولة الدوري، مع الكشف عن طموحاتها واستعراض صفقاتها، وتوقع قدرتها على المنافسة على لقب الدوري أو البقاء بين الكبار في الموسم المقبل.بدأ الفيصلي حامل اللقب، الموسم الجديد بصورة مميزة من خلال بطولة الدرع، بتسجيله الفوز في 10 مباريات متتالية، والتعادل في اللقاء الختامي، محطما جميع الأرقام القياسية خلال البطولة التنشيطية، إلا أن فقدان بطولة السوبر أمام الوحدات بخسارتين متتاليتين، أربكت حسابات الفريق الطامح لمشاركة تاريخية في دوري أبطال آسيا، ليقدم المدير الفني جمال أبو عابد استقالته ويودع الفريق بعد أن قاده لمنصة تتويج بطولتي الدوري والدرع.وغادر الفيصلي لاعبون بارزون من تشكيلة الموسم الماضي، ومنهم العماني حاتم الروشدي، وصانع الألعاب نور الدين الروابدة، والجناح مجدي عطار، وحارس المرمى يزيد أبو ليلى، واستقطب عددا آخر هذا الموسم انطلاقا من حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، الذي يعد أول حارس أجنبي في تاريخ بطولات المحترفين.وجلب "الأزرق" المدافع مهند خير الله، والمهاجم التونسي رفيق الكامرجي، رزق بني هاني، أحمد أبو شعيرة، بهاء عبد الرحمن، عارف الحاج، محمد الكلوب، لينضموا إلى كوكبة من النجوم المميزين في الفريق مثل نور بني عطية، محمد العمواسي، براء مرعي، أنس بني ياسين، سالم العجالين، حسام أبو الذهب، العراقي مصطفى ناظم، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أمين الشناينة، قصي المنصوري ومحمد العكش.عاد الوحدات من بعيد وقدم أوراق اعتماده بصورة لافتة عقب تتويجه بلقب "السوبر"، ما أعطى المنظومة دفعة معنوية كبيرة قبيل انطلاق منافسات الدوري، والمشاركة بالدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا منتصف الشهر الحالي، وذلك عندما يلاقي شباب الأهلي دبي الإماراتي.ويتطلع الوحدات لإعادة لقب "المحترفين" إلى خزائنه مع المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، بعد أن أبلى الأخير بلاء حسنا مع الفريق منذ تسلمه القيادة الفنية، حيث فاز بلقب بطولة القدس والكرامة، وحل وصيفا لبطل الدرع.ونجح الوحدات خلال الأيام الأخيرة من "الميركاتو"، في إبرام صفقات محلية مميزة عدة، ممثلة بعودة الحارس عبد الله الفاخوري، وصالح راتب، أحمد سمير، خالد عصام، بهاء فيصل وأنس العوضات، إلى جانب العديد من الصفقات المحلية الأخرى مثل حسان زحراوي، محمد موالي، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمود زعترة، محمد عبد المطلب "بوجبا"، فادي الناطور، أحمد الصغير ومحمود شوكت، لينضموا للاعبين مميزين آخرين مثل أحمد عبد الستار، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، طارق خطاب، فراس شلباية، محمد كحلان ومهند أبو طه، مالك علان وأحمد سريوة.وتعاقد "الأخضر" مع 3 أجانب قدموا أنفسهم بصورة مميزة في مباراتي السوبر وهم السوري خالد كردغلي، ماريو دي أوليفيرا "إيتو" والعاجي سيدريك هنري، مع احتمالية كبيرة للتعاقد مع لاعب أجنبي رابع في مركز الدفاع، ليعوضوا رحيل الفلسطيني شهاب القنبر والمالي أبو بكر ديارا والكاميروني كلارنس بيتانج، ومغادرة أحمد إلياس ومهند خير الله، محمد أبو حشيش وأخيرا محمد الدميري للاعتزال.الحسين إربدفاجأ الحسين إربد الجميع، خلال الموسم الحالي، بعد تعاقده مع أبرز اللاعبين المحليين بحثا عن الفوز بالدوري للمرة الأولى في تاريخه، وجلب المدرب البرتغالي جواو موتا، الذي يطمح لصناعة التاريخ بعد البداية غير المقنعة ببطولة الدرع، التي حل فيها فريقه بالمركز الرابع.وكان الحسين إريد أكثر الفرق نشاطا في سوق الانتقالات الماضية؛ حيث أبرم 10 صفقات محلية مميزة، ممثلة بكل من حمزة الدردور، منذر أبو عمارة، محمود مرضي، رجائي عايد، وسيم ريالات، أحمد ثائر، محمد الداود، عبد الله نصيب "ديارا"، سليم عبيد ومحمد أبو النادي، و3 لاعبين أجانب وهم السنغالي عبد العزيز نداي، والبرازيليان برونو ليما وفيرناندو ناثان.وغادر صفوف "الغزاة" عدد من اللاعبين المميزين، مثل أفضل لاعب في الموسم الماضي ببطولات المحترفين إبراهيم سعادة، والكاميروني كلارنس بيتانج الذي لم يمثل الفريق في أي مباراة، ومحمد أبو عرقوب، فارس غطاشة، يوسف أبو حسان وبسام دلدوم.ويطمح الحسين للمنافسة بقوة على لقب الدوري، بعدما كشفت مشاركته في "الدرع"، عن وجود بعض النقاط السلبية، حاول معالجتها موتا في معسكر تركيا، علما أن الحسين فقد فرصة إحراز اللقب في الموسم الماضي بفارق نقطة عن البطل الفيصلي.شباب الأردنبدأت تحضيرات شباب الأردن للموسم الحالي مبكرا، وكان من أوائل الفرق التي تدربت بسبب مشاركته بالدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان (البطولة العربية)، وخاض مباراتين مع نواذيبو الموريتاني، حيث خسر في نواكشوط وفاز في عمان، ليتأهل الفريق الموريتاني بمجموع الأهداف في المبارتين 4-2.وغادر الفريق الذي يقوده المدرب محمود الحديد، عدد من اللاعبين المؤثرين الذين لعبوا معه في الموسم الماضي، منهم خالد الدردور، وسيم ريالات، زيد أبو عابد وسليم عبيد، دون أن يتم تعويضهم بلاعبين آخرين بسبب عقوبة الحرمان، ليستمر مع "أسود غمدان" عدد من اللاعبين المميزين مثل أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، فيصل أبو شنب، أحمد أيمن، فضل هيكل، أحمد صبرة، والبرازيليين كارلوس ألبرتو ودوغلاس ليما.ويبحث شباب الأردن عن الثبات بين الكبار، بعد أن احتل المركز العاشر ببطولة الدرع.شباب العقبةلا يختلف الحال كثيرا عند فريق شباب العقبة الذي حافظ على غالبية عناصر فريقه بسبب عقوبة الحرمان، واستقر مع المدرب رائد الداود للموسم العاشر على التوالي، فيما كانت نتائج الفريق متباينة ببطولة الدرع التي حل فيها بالمركز السابع.وبقي مع العقبة المهاجم الكولومبي كريستان فارجاس، إضافة لنجوم محلية أخرى مثل حماد الأسمر، ياسر الرواشدة، منذر رجا، غيث المدادحة، محمد عاصي، أحمد أبو حلاوة، أنس بدوي، محمد الحسنات، عمر سريوة، محيسن أبو جبلة وعيسى السباح.الرمثايعيش الرمثا ظروفا صعبة من موسم لآخر، إلا أن المدرب الجديد وسيم البزور، طمأن عشاق "الغزلان" عقب المستويات الطيبة في بطولة الدرع باحتلال المركز الثالث على سلم الترتيب، رغم مغادرة لاعبين مميزين من صفوفه مثل حمزة الدردور، هادي الحوراني، يوسف أبو الجزر، حسان الزحراوي والسنغالي بكاري كوليبالي.وقدمت بطولة الدرع أسماء مميزة في الفريق إلى جانب عناصر الخبرة، التي تثبت بأن الرمثا قادر على التألق، وأن الفريق لا يقف عند لاعب بعينه، ومن أبرزهم لاعبوه حاليا مالك شلبية، عامر أبو هضيب، علي العزايزة، هايل الذيابات، عمر أبو عاقولة، بشار الذيابات، مجد الزعبي أحمد السلمان، إبراهيم الخب ومحمد وائل الزعبي، والسنغالي الهادي سالم.معانعاد المدرب الوطني ديان صالح لقيادة معان مرة أخرى هذا الموسم، وعينه على تحقيق هدف النادي في البقاء بدوري الأضواء رغم قلة الإمكانيات، إذ يعد الفريق الوحيد الذي أوقف الفيصلي ببطولة الدرع بالتعادل، لكنه احتل المركز قبل الأخير.واستعان معان بثلاثة لاعبين من الجزائر لتعزيز صفوفه وهم عبد المالك مفتاحي، وليد عثماني وضرار بن سعد الله، إلى جانب المدافع السنغالي محمد فال، لينضموا للفريق الذي يضم أيضا كلا من رشيد رفيد، أيسر صباح، مهدي علامة، سليمان غزال، ليث الحيصة، أمية المعايطة، محمد رائد وحسين عبيدات.السلطكان فريق السلط من أول الفرق المحلية تغييرا للجهاز الفني؛ حيث تسببت النتائج السلبية في إبعاد المدرب عدنان عوض عن مهمته والاستعانة بالمدرب السوري عماد خانكان، ليكون المدرب الأجنبي الثالث بعد نيستوروفيتش وموتا، عقب احتلال المركز الأخير ببطولة الدرع.ويعتمد "الرهيب" في الموسم الحالي على اللاعبين المحليين، بحثا عن الاستمرار بين الكبار، ومن أبرز لاعبيه قتيبة دعسان، عصام سميري، إبراهيم دلدوم، محمد زريقات، أنس الجبارات، خليل بني عطية، عبد الله ذيب، مقداد عارف، موسى العمري، عدي القرا، عبد الله شعيبات ومهند سمرين.سحابيجد سحاب نفسه أمام مهمة صعبة في تحقيق الهدف الذي ينشده المدير الفني أمجد أبو طعيمة، لعدم ضم لاعبين أجانب باستثناء استمرار الغاني ديفيد جونيور، علما أن الفريق احتل المركز السادس بالدرع وقدم حضورا طيبا.وأبرم سحاب صفقات جيدة مؤخرا بالتعاقد مع كل من زيد أبو عابد، حمزة الصيفي، خالد الردايدة، رواد أبو خيزران، وليد عصام، أحمد أبو كبير وعمر قنديل، لينضموا لكوكبة النجوم في الفريق أمثال محمد الرازم، أحمد طنوس، أحمد العيساوي، حسام أبو سعدة، محمد قاسم، يزيد محفوظ وإبراهيم الأخرس.مغير السرحانحافظ مغير السرحان الذي يلعب بين الكبار للموسم الثاني على التوالي، على غالبية العناصر التي مثلته في الموسم الماضي، مع استقرار على صعيد الجهاز الفني بقيادة المدرب المجتهد خالد الدبوبي، الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الخامس في مسابقة الدرع.ويأمل "قلايد الخيل" مواصلة العروض القوية في بطولة الدوري، من خلال استمرار تألق لاعبيه مثل الحارس أحمد عرباش، سائد الخزاعلة، أحمد أبو صعيليك، قصي طنوس، حمزة الشمالي، أحمد أبو انجيلة وصهيب أبو هشهش، إلى جانب اللاعبين السوريين سبيع الحموي وسامر خانكان.الأهليتنتظر الأهلي مهمة ليست بالسهلة من أجل استعادة أمجاده والبقاء بين الكبار لموسم آخر، بعد أن عاد بعد فوزه بلقب "الأولى" الموسم الماضي، إذ جددت الإدارة الثقة بالمدرب عماد رشاد الذي نجح معه في الصعود، وحقق المركز الثامن ببطولة الدرع.وتضم قائمة الفريق 3 لاعبين أجانب وهم الأوزبكي بيخوذ سعيدوف، العاجي فيفيان آسي كوا والموريتاني البشير سيدي، إلى جانب لاعبين محليين مثل ربيع عز الدين، بهاء الشملتي، ماهر الشحري، محمد مشة، علي حجبي، يزن الغرابلة، إباء الرمحي، خالد الدردور، يزن دهشان، إبراهيم الجوابرة، أحمد إلياس وتامر صوبر.الجليليتطلع الجليل، تحت قيادة المدرب محمد العبابنة، لوضع بصمة إيجابية في بطولة الدوري للموسم المقبل، بعد أن قدم أداء طيبا في آخر جولات بطولة الدرع، ما أفاد بأن الانسجام بين عناصر الفريق تطور في المرحلة الماضية، علما أنه احتل المركز التاسع بالبطولة.ويضم الفريق الطامح للبقاء بين الكبار لموسم ثان على التوالي للمرة الأولى في تاريخه، عددا من اللاعبين الجيدين منهم رأفت الربيع، محمد مشعل، عمار محمد، لؤي الدردور، موسى الزعبي، محمد العدوان، عبيدة النمارنة، يحيى بخيت، محمد النجادات، والأجانب الثلاثة هم المغربي نبيل خشاش، الفاني صاموئيل أوليفيرا والنيجيري لقمان عزيز.