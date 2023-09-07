منافسة مرتقبة في آخر جولات بطولة الأردن للدفع الرباعي اليوم

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- تتنافس سيارات أبطال الدفع الرباعي اليوم في آخر جولات بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي للمحترفين والمبتدئين في ‏‏منطقة الكاولين – ماحص، ويشارك في السباق 42 سائقا من الأردن وفلسطين، ويتكون من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، ‏‏وجولة لأفضل 15 نتيجة.‏وتعتبر الجولة الختامية، الحدث الأبرز في سباقات الرياضة الميكانيكية، حيث سيتم الإعلان عن هوية الفائز ببطولة الدفع الرباعي للعام ‏الحالي، ومن المنتظر أن يكون للسباق صدى كبيرا لدى محبي هذا النوع من ‏السباقات بشكل خاص وعشاق رياضة السيارات بشكل ‏عام، وسيكون لحضورهم الدور الكبير في بث روح التحدي والإصرار لدى المتسابقين، الذين ‏يسعون إلى نيل النقاط متجاوزين ‏العقبات والتضاريس "الجبلية والصخرية والرملية والطينية" كافة، في أجواء من التحدي والإثارة، وفقا لنظام ‏الرياضة الدولي الصادر ‏عن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، والتعليمات الخاصة لبطولة الدفع الرباعي للعام الحالي الصادرة عن الأردنية لرياضة ‏السيارات‎.‎ويشارك في السباق 34 سائقا من الأردن و 8 سائقين من فلسطين.