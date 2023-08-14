الإثنين 14 آب 2023
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منتخبات "التايكواندو" تعلن جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة

لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو للناشئين ميسر الدهامشة - (من المصدر)
لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو للناشئين ميسر الدهامشة - (من المصدر)
عمان - باتت طائرة المنتخبات الوطنية للتايكواندو لكافة الفئات، جاهزة للإقلاع للمشاركة في البطولات الآسيوية والعالمية، بعد اكتمال الصفوف واتضاح أسماء اللاعبين.اضافة اعلان
وأعلن اتحاد التايكواندو، عن تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين والناشئات والأشبال والزهرات للذكور والإناث المشاركة في بطولة آسيا الـ12 للأشبال، وبطولة آسيا الـ5 للناشئين، وتقام كلتا البطولتين في لبنان الشهر المقبل، وفي بطولة العالم للأشبال التي ستقام في سارييفو.
كما يشارك عدد مميز من لاعبي المراكز المنتسبة لاتحاد التايكواندو في بطولة بيروت الدولية (عيار نجمة).
وعلى ضوء تصفيات المنتخبات الوطنية التي شارك فيها قرابة ألف لاعب ولاعبة، تم اختيار عناصر المنتخبات الوطنية.
ويضم المنتخب الوطني للناشئين والناشئات لفئة الذكور كلا من: عماد الجراس، أنس الحسامي جعفر الداوود، محمد أيمن، محمد أبو غزال، حمزة النشاشش، رشاد حمدان، أحمد الخلايلة (وزن تحت 73 كغم)، مؤمن عصفور، ينال الزاهري.
ويضم المنتخب الوطني لفئة الإناث كلا من: سادين حمزة، جنى عبدالله، آية هاني عبد الله، إيمان إبراهيم، سارة أبو جيش، فادية خرفان، لين الجعافرة، زران الرواشدة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر.
ويضم المنتخب الوطني للأشبال والزهرات لفئة الذكور كلا من: يزيد عمرو، همام العدوان، محمد الفايز، عمرو هندي، علاء الدرادكة، أسامة المناصير، أحمد الربابعة، المعتز بالله السخني، محمد سلمي، وحمزة حسين.
ويضم المنتخب الوطني للأشبال والزهرات لفئة الإناث كلا من: صفاء عنيزات، ريماس فراس، زين محمد، سلينا وريكات، سلاف العدوان، ليان الرواشدة، زين بصيلة، رانيا طقاطقة ولاما البقور.
كما يشارك في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة باريس"، وهي من عيار 6 نجمات 476 لاعبا ولاعبة، ويشارك في البطولة كل من: صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد الحلواني وزيد مصطفى وفهد عمار وراما ابو الرب وأنس الصادق.
وكان نجم المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي، ظفر بالميدالية الذهبية في الجولة الأولى من سلسلة الجائزة الكبرى التي أقيمت في روما.
ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن، وتقام "الثالثة" في الصين تايبيه في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والجولة الختامية ستقام في ‏مانشستر خلال شهر كانون ‏الأول (ديسمبر) المقبل، حيث يحصل صاحب المركز الأول في جائزة روما على 5 آلاف دولار و60 نقطة، ‏ويحصل صاحب ‏المركز الثاني على 3 آلاف دولار و36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على ألف دولار و21.6 نقطة‎.‎
ويسعى لاعبو المنتخب الوطني الأول، إلى تعزيز نقاطهم في التصنيفين الأولمبي ‏والعالمي، من خلال  سلسلة الجائزة الكبرى وفي الدورة الآسيوية والبطولات العالمية التصنيفية.
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