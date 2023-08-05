منتخبات الطاولة تختتم مشاركتها العربية بـ11 ميدالية

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عمان - الغد - اختتمت المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة مشاركتها في البطولة العربية، التي أقيمت في مدينة السليمانية العراقية، وسط مشاركة واسعة من الدول العربية، وخرجت المنتخبات الوطنية بغلة وفيرة من الميداليات الملونة، كان أبرزها وأثمنها فوز المنتخب الوطني للرجال بالميدالية الذهبية لمسابقة الفرق، حيث تعتبر هذه الميدالية الأغلى بين الميداليات الأخرى كافة.ومثل المنتخب الوطني في هذه المسابقة اللاعبون: زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم، في الوقت الذي قاد فيه المدير الفني المصري عمرو رضا ومساعده محمد العقيلي الفريق، وساهم معه في تحقيق هذا الإنجاز الكبير للأردن، إلى جانب قيادته للمنتخبات المشاركة في البطولة كافة.وتمكن لاعب المنتخب الوطني زياد عزيز من الفوز بالميدالية الفضية لمسابقة فردي الرجال، وفاز أيضا لاعب المنتخب الوطني زيد أبو يمن بالميدالية البرونزية للمسابقة ذاتها، وفاز ثنائي المنتخب الوطني زياد عزيز وريناد الحسيني بالميدالية البرونزية لمسابقة الزوجي المختلط، وفاز ثنائي المنتخب الوطني ريناد الحسيني وزينة صدقة بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي الشابات، كما فاز ثنائي المنتخب الوطني ايلين ذريوات وغلا ذريوات بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي الشبلات، وفاز ثنائي المنتخب الوطني راكان الزعبي ومراد الحسيني بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي البراعم.وحصل المنتخب الوطني والمكون من اللاعبات زينة صدقة وميرا هاشم وريناد الحسيني على الميدالية البرونزية لفرق الشابات، وحصلت اللاعبة ايلين الذريوات على الميدالية البرونزية لفردي البرعمات، وحصل المنتخب الوطني والمكون من هاشم الهباهبة وعيسى الشماع ومؤمن الجعافرة على الميدالية البرونزية لفرق الناشئين، وحصلت اللاعبة ريناد الحسيني على الميدالية البرونزية لفرق الشابات.وعبر رئيس اتحاد الكرة الطاولة عن سعادته الكبيرة بتحقيق المنتخبات الوطنية لهذا الإنجاز الكبير، والذي اعتبره تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها أسرة الاتحاد طيلة الفترة الماضية.وأكد الزعبي، أن الاتحاد ماض في تنفيذ برامجه الفنية كافة، خصوصا وأن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركات ذات أهمية كبيرة، ولا سيما تلك التي تتعلق بلاعبي المنتخب الوطني للرجال والسيدات، ولعل أهمها تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما ستشارك منتخبات الفئات العمرية في بطولة الأردن الدولية التي تنطلق في العشرين من شهر آب (أغسطس) الحالي.من ناحية أخرى، اتخذت أسرة الاتحاد ترتيبات خاصة لاستقبال وفد المنتخبات الوطنية التي ستعود إلى عمان صباح اليوم مكللة بالإنجاز الكبير، والذي يعزز من تطلعات المنتخبات الوطنية في مواصلة تحقيق الانتصارات.ويذكر أن وفد المنتخبات الوطنية التي شاركت في البطولة العربية، ضم كلا من: عضو مجلس إدارة الاتحاد محمود العمري رئيسا، إضافة إلى عضوي مجلس الإدارة أحمد الرفاعي وهنادي تفاحة، والمدرب عمرو رضا، ومساعده محمد العقيلي، والمعالج بلال السعودي، إلى جانب كلا من اللاعبين: زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم وزينة صدقة وميرا هاشم وريناد الحسيني وجاد بيساني ورائد الديميسي ومؤمن الجعافرة وعيسى الشماع وهاشم الهباهبة وركان القرعلي ويامن الجعافرة وعلا الذريوات وركان الزعبي ومراد الحسيني وعبدالله بركات وايلين الذريوات.