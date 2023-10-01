الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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منتخبات الطاولة تختتم معسكرها التدريبي المشترك مع "الإيرانية"

المنتخب الوطني للرجال بكرة الطاولة الذي شارك في المعسكر التدريبي (من المصدر)
المنتخب الوطني للرجال بكرة الطاولة الذي شارك في المعسكر التدريبي (من المصدر)

عمان - الغد - أختتمت المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة معسكرها التدريبي المشترك الذي اقامته مع المنتخبات الإيرانية في طهران، وذلك ضمن تحضيراتها المكثفة للمشاركة في البطولات الرسمية المقبلة.اضافة اعلان
واشتمل المعسكر التدريبي على الوحدات التدريبية المكثفة الصباحية والمسائية، اضافة إلى خوض اللاعبين واللاعبات إلى اللقاءات الودية مع المنتخبات الإيرانية المتطورة في اللعبة.
وقاد المنتخبات الوطنية في المعسكر التدريبي، المدير الفني المصري عمرو رضا، فيما ضم الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد هنادي تفاحة، بينما ضمت قائمة المنتخبات الوطنية كلا من اللاعبين واللاعبات: زياد عزيز، حسن الحوراني، خالد باسم، براء الوديان، تيماء ابو يمن، ريناد الحسني، راكان القرعلي، راكان الزعبي، عبدالله الهذلول، عمر المعايطة.
من ناحية أخرى يتوجه بعد غد وفد المنتخب الوطني للفئات العمرية إلى دولة الإمارات العربية، وذلك للمشاركة في بطولة الإمارات الدولية، التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي.
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