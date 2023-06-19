الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

منتخبا السلة 3×3 يستهلان مشوارهما في "دوري الأمم" اليوم

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بعثة المنتخب الوطني لثلاثيات كرة السلة -(من المصدر)
عمان – غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة إلى العاصمة القطرية الدوحة، تأهبا للمشاركة في بطولة دوري الأمم لثلاثيات كرة السلة تحت 23 عاما عن منطقة غرب آسيا، والتي تنطلق اليوم في الصالة المغطاة بنادي الغرافة، وتستمر حتى 26 حزيران "يونيو" الحالي.اضافة اعلان
وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلا من اللاعبين: خالد الظاهر وأدهم الدجاني وعاكف الشياب ومحمد الشمالي، فيما يضم منتخب السيدات كلا من اللاعبات: ذكرى شحادة وجانسيت يالتشين وهبة ملكاوي وماسا النوباني، بقيادة المدرب هيثم طليب والمعالج ايهاب مهارش.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره اليوم بمواجهة تركمنستان عند الساعة 4:15 مساء، وتسبقها مواجهة قطر والسعودية عند الساعة 3:50 مساء، ثم يلتقي المنتخب الوطني نظيره السعودي يوم غد عند الساعة 5:40 مساء، تليها مواجهة قطر وتركمنستان عند الساعة 6:05 مساء.
وتختتم منافسات البطولة يوم بعد غد، بلقاء تركمانستان مع السعودية عند الساعة 7:30 مساء، فيما يلتقي المنتخب الوطني مع قطر "البلد المستضيف" عند الساعة 7:55 مساء.
ويشارك المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا، التي تضم إلى جانبه منتخبات، السعودية وتركمنستان وقطر، كمحطة تحضيرية لخوض فعاليات النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية، والتي تحتضنها الجزائر في الفترة من 5 إلى 15 تموز (يوليو) المقبل.
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