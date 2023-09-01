الأحد 03 أيلول 2023
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منتخبا الكبار والناشئين للتايكواندو يبدآن مشوارهما في "جائزة باريس" وبطولة آسيا

المنتخب الوطني الأول للتايكواندو -(من المصدر)
المنتخب الوطني الأول للتايكواندو -(من المصدر)

يدخل المنتخب الوطني الأول للتايكواندو اليوم، منافسات "جائزة باريس" الجولة الثانية من سلسة الجائزة الكبرى.


ويلعب اليوم كل من جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وزيد الحلواني وزيد مصطفى (وزن تحت 6كغم) وصالح الشرباتي (وزن ‏تحت 0 كغم)، فيما يبدأ غدا مشوار كل من راما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم) وأنس الصادق وفهد عمار (وزن فوق 80 كغم).‏

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وتعد "جائزة باريس" محطة مهمة للاعبين من أجل رفع رصيدهم من النقاط التصنيفية، ومرحلة إعداد جيدة استعدادا للدورة الآسيوية ‏التي يستطيع من خلالها اللاعبون نيل مزيد من النقاط التصنيفية.‏


إلى ذلك، يخوض المنتخب الوطني للناشئين اليوم منافسات بطولة آسيا الثانية عشرة المقامة في لبنان، والتي يشارك فيها 447 لاعبا من دول العالم.


ويلعب اليوم عماد الجرس (وزن تحت 45 كغم) وأنس الحسامي (وزن تحت 48

كغم) وحمزة النشاش (وزن تحت 63 كغم) وينال ‏الأزهري (وزن فوق 78 كغم) وسدين حمزة (وزن تحت 42 كغم)، سارة أبو جيش (وزن تحت 52 كغم) وملاك الأشقر (وزن فوق 68 ‏كغم).‏


ويلعب يوم غد كل من جعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم) ومحمد أيمن (وزن تحت 55 كغم) ومؤمن عصفور (وزن تحت 78 كغم) ‏وجنى أسامة (وزن تحت 44 كغم) وإيمان مصطفى (وزن تحت 49 كغم).‏


ويلعب بعد غد الاثنين كل من محمد أبو غزال (وزن تحت 59 كغم) وراشد حمدان (وزن تحت 68 كغم) وأحمد الخلايلة (وزن تحت 73 ‏كغم)، وآية العبد الله (وزن تحت 46 كغم) وفادية خرفان (وزن تحت 55 كغم) ولين الجعافرة (وزن تحت 59 كغم) ورزان الرواشدة ‏وميسر الدهامشة (وزن تحت 63 كغم).‏


ويغادر المنتخب الوطني للأشبال والزهرات بعد غد الاثنين للمشاركة في بطولة آسيا الخامسة في لبنان التي تنطلق منافساتها يوم الثلاثاء. ‏ويضم المنتخب الوطني يزيد عمرو ولمى البقور وهمام العدوان ومحمد الفايز وعمرو هندي وعلاء الدرادكة وأسامة المناصير ‏وأحمد الربابعة والمعتز بالله السخني ومحمود سلمي وحمزة حسين وصفاء عنيزات (صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم) ‏وليان الرواشدة (صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم) وريماس فراس وزين محمد وسلينا وريكات وسلاف العدوان وزينب ‏بصيلة ورانيا فضل. ‏

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