منتخب أشبال التايكواندو يصل لمرحلة الجاهزية استعدادا لبطولة العالم

أيمن وجيه الخطيب ‏

وصل المنتخب الوطني للتايكواندو للأشبال والزهرات لمرحلة الجاهزية الفنية والبدنية، لخوض منافسات بطولة العالم التي تقام في البوسنة والهرسك اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

اضافة اعلان



ويشارك في بطولة العالم نحو 1056 لاعبا ولاعبة من 86 دولة، تتراوح ‏أعمارهم بين 12 و14 عاما، ويشارك من الأردن في ‏‏البطولة 9 لاعبين ولاعبات ضمن ‏صفوف المنتخب الوطني هم: أحمد الربابعة، علاء درادكة، ليان الرواشدة، ‏محمد السلمي، محمد الفايز، ‏‏صفاء عنيزات، ‏وسولاف ‏‏‏العدوان، يزيد السخني، ‏‏زينب بصيلة.‎



ووفقا لبرنامج البطولة، فقد تم تحديد يوم السبت المقبل موعدا لاجتماع رؤساء ‏المنتخبات المشاركة في البطولة، وتم تحديد يوم الأحد ‏‏موعدا لاجتماع الأطباء ‏ولجنة التحكيم.‏



على صعيد متصل، يكثف المنتخب الوطني الأول استعداداته في صالة مركز جبل عمان التابعة لاتحاد التايكواندو قبل مغادرته إلى ‏فرنسا يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في جائزة فرنسا (عيار 6 نجمات)، ضمن سلسلة ‏الجائزة الكبرى، ويشارك في التدريبات 3 لاعبين ‏من المنتخب الكندي للتايكواندو، وبعد محطة فرنسا سيتوقف المنتخب الوطني في ‏الصين مطولا، حيث سيشارك في الدورة الآسيوية ‏وبعد انتهاء منافساتها سيبقى في الصين لحين موعد انطلاق جائزة الصين ضمن ‏سلسلة الجائزة الكبرى.‏



‏ويضم المنتخب الوطني للتايكواندو المشارك في البطولة كلا من: جوليانا الصادق، صالح الشرباتي، زيد مصطفى، زيد الحلواني، أنس ‏‏الصادق، محمود ‏الطرايرة، فهد عمار.‏‎ ‎



ويسعى لاعبو المنتخب الوطني، إلى تحقيق ميداليات ذهبية وتحقيق 40 نقطة في الدورة الآسيوية الـ19، ونيل مزيد من الميداليات ‏الملونة في جائزة فرنسا لإضافتها على نقاطهم في التصنيفين الأولمبي والعالمي للتأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يحصل في ‏جائزة فرنسا صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وينال صاحب المركز الثاني 36 نطقة، ويحصل صاحب المركز الثالث على ‏‏21.6 نقطة.‏

اقرأ أيضاً:

‏أشبال التايكواندو يشاركون في بطولة العالم