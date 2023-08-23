الخميس 24 آب 2023
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منتخب أشبال التايكواندو يصل لمرحلة الجاهزية استعدادا لبطولة العالم

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ملصق بطولة العالم لأشبال التايكواندو - (من المصدر)

وصل المنتخب الوطني للتايكواندو للأشبال والزهرات لمرحلة الجاهزية الفنية والبدنية، لخوض منافسات بطولة العالم التي تقام في البوسنة والهرسك اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

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ويشارك في بطولة العالم نحو 1056 لاعبا ولاعبة من 86 دولة، تتراوح ‏أعمارهم بين 12 و14 عاما، ويشارك من الأردن في ‏‏البطولة 9 لاعبين ولاعبات ضمن ‏صفوف المنتخب الوطني هم: أحمد الربابعة، علاء درادكة، ليان الرواشدة، ‏محمد السلمي، محمد الفايز، ‏‏صفاء عنيزات، ‏وسولاف ‏‏‏العدوان، يزيد السخني، ‏‏زينب بصيلة.‎


ووفقا لبرنامج البطولة، فقد تم تحديد يوم السبت المقبل موعدا لاجتماع رؤساء ‏المنتخبات المشاركة في البطولة، وتم تحديد يوم الأحد ‏‏موعدا لاجتماع الأطباء ‏ولجنة التحكيم.‏


على صعيد متصل، يكثف المنتخب الوطني الأول استعداداته في صالة مركز جبل عمان التابعة لاتحاد التايكواندو قبل مغادرته إلى ‏فرنسا يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في جائزة فرنسا (عيار 6 نجمات)، ضمن سلسلة ‏الجائزة الكبرى، ويشارك في التدريبات 3 لاعبين ‏من المنتخب الكندي للتايكواندو، وبعد محطة فرنسا سيتوقف المنتخب الوطني في ‏الصين مطولا، حيث سيشارك في الدورة الآسيوية ‏وبعد انتهاء منافساتها سيبقى في الصين لحين موعد انطلاق جائزة الصين ضمن ‏سلسلة الجائزة الكبرى.‏


‏ويضم المنتخب الوطني للتايكواندو المشارك في البطولة كلا من: جوليانا الصادق، صالح الشرباتي، زيد مصطفى، زيد الحلواني، أنس ‏‏الصادق، محمود ‏الطرايرة، فهد عمار.‏‎ ‎


ويسعى لاعبو المنتخب الوطني، إلى تحقيق ميداليات ذهبية وتحقيق 40 نقطة في الدورة الآسيوية الـ19، ونيل مزيد من الميداليات ‏الملونة في جائزة فرنسا لإضافتها على نقاطهم في التصنيفين الأولمبي والعالمي للتأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يحصل في ‏جائزة فرنسا صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وينال صاحب المركز الثاني 36 نطقة، ويحصل صاحب المركز الثالث على ‏‏21.6 نقطة.‏

 

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