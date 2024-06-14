منتخب إنجلترا يستعين بـ "خاتم أورا" الذكي

كشفت تقارير صحافية بريطانية، أن منتخب إنجلترا سيستعين بـ"الخاتم الذكي" الذي ترتديه كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، في منافسات كأس أوروبا 2024 التي تنطلق يوم الجمعة في ألمانيا.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن منتخب إنجلترا يأمل أن يكون "الخاتم" الذي يسمى "خاتم أورا" والذي تصل قيمته إلى 500 جنيه إسترليني، هو سلاحها في "يورو 2024".

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واستخدم عدد من اللاعبين أمثال كونور غالاغر ومارك جويهي "الخاتم" أيضًا أثناء التدريب في ألمانيا، بالإضافة إلى أعضاء الطاقم التدريبي، ومن غير المرجح أن يُسمح لهم بارتدائه أثناء المباريات.



ويحظى "الخاتم" بشعبية لدى بعض المشاهير، أمثال كارداشيان، والأمير هاري وغوينيث بالترو وجنيفر أنيستون وهم يرتدونه.



ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة ببطولة أوروبا مع صربيا والدنمارك وسلوفينيا.



وأضافت الصحيفة "تم منح اللاعبين والطاقم التدريبي جهاز تتبع متطور يسمى "أورا" لارتدائه أثناء إقامتهم في ألمانيا، إذ يراقب النوم ودرجة الحرارة والتوتر وصحة القلب.



وشوهد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا وهو يرتدي "الخاتم" في إصبع السبابة اليسرى أثناء استعدادات فريقه للبطولة في وقت سابق من شهر يونيو.