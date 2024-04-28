الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الأمن العام ثانيا في البطولة العسكرية لالتقاط الأوتاد

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منتخب الأمن العام خلال تتويجه في البطولة العسكرية لالتقاط الأوتاد (من المصدر)
 عمان - حل منتخب الأمن العام لالتقاط الأوتاد بالمركز الثاني في ختام منافسات البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الأوتاد، والتي نظمها الاتحاد المصري للفروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد تزامنا مع منافسات البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024، والتي شهد افتتاحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأقيمت منافسات البطولة بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونال المنتخب المصري لقب البطولة، فيما جاء المنتخب السعودي ثالثا.  اضافة اعلان
وقدم لاعبو المنتخب أداء مميزا خلال منافسات البطولة، والتي شهدت إثارة ومنافسة شديدة في ظل سعي المنتخبات المشاركة إلى حصد الألقاب، واستمرت المنافسات على مدار 3 أيام، وبمشاركة 80 فارسا يمثلون منتخبات 11 دولة عربية وهي: الأردن، مصر، ليبيا، قطر، الكويت، تونس، سورية، العراق، الإمارات، الجزائر، والسعودية، وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات الرياضية، حضر منافسات البطولة محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد ورؤساء وفود الدول المشاركة.
وطوع منتخب الأمن العام، منافسات اليوم الأول (منافسات الرمح) لصالحه ونال المركز الأول، وحل المنتخب المصري وصيفا، وحقق المنتخب السعودي المركز الثالث، بينما توج المنتخب المصري بطلا في اليوم الثاني (منافسات السيف)، وحقق المنتخب الأردني المركز الثاني، وجاء المنتخب العراقي في المركز الثالث، واستطاع المنتخب المصري التتويج في اليوم الثالث للبطولة (التقاط الحلقتين والتقاط الوتد وقطع الليمونيتين والتقاط الوتد)، وجاء المنتخب الأردني وصيفا، وحقق المنتخب السعودي المركز الثالث. 
وجاء تتويج فريق الأمن العام والمكون من الفرسان: (حسام الخزاعلة، عبد الوهاب الجراح، أحمد السرحان، عمر المشاقبة، ادحيم الفاعوري)، بالمركز الثاني عقب حصده ذهبية الفرق في فعالية الرمح، كما حصل الفريق على فضية فعالية السيف، وفضية فعالية المعلقات تتابع، وأحرز الفارس أدحيم الفاعوري فضية فعالية الرمح فردي.
وعلى المستوى الفردي للبطولة، فاز بالمركز الأول في منافسات اليوم الأول الفارس راني هاملت من مصر، وحقق المركز الثاني لاعبنا ادحيم الفاعوري، وجاء ثالثا الفارس أسامة لواء من العراق، وفي اليوم الثاني، فاز بالمركز الأول الفارس أسامة لواء من العراق، وحقق المركز الثاني الفارس  أحمد بكر من مصر، وحل ثالثا الفارس راني هاملت من مصر، بينما في منافسات اليوم الثالث، فاز بالمركز الأول الفارس محمد المغاوري من مصر، وحقق المركز الثاني الفارس مصطفى حمدي من مصر، وحل ثالثا الفارس مشعل الشمري من السعودية.
وعلى المستوى العام للفردي على مستوى البطولة، فقد توج بالمركز الأول الفارس أسامة لواء من العراق، وحقق المركز الثاني المتسابق راني هاملت من مصر، وحقق المركز الثالث فارسنا ادحيم الفاعوري.
وتحرص مديرية الأمن العام، على توفير متطلبات النجاح كافة، للمنتخب في مشاركاته الخارجية ومنها المشاركة الحالية، حيث وفرت أجواء مثالية للمنتخب من النواحي كافة، وخصوصا في موضوع الخيول، ويحظى المنتخب بدعم من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، حيث يعد فريق الأمن العام، الفريق الوحيد الذي يمثل المملكة في هذه الرياضة، وهو حائز على مراكز متقدمة في العديد من البطولات الدولية، ويترأس وفد المنتخب، المقدم محمد الجازي، فيما يشرف على تدريبه النقيب جهاد العقرباوي، ويضم 5 فرسان هم: حسام الخزاعلة، عبد الوهاب الجراح، أحمد السرحان، عمر المشاقبة، وادحيم  الفاعوري.  
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