منتخب البادل يفقد فرصة بلوغ نصف نهائي البطولة العربية

مهند جويلس

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عمان- احتل المنتخب الوطني للبادل المركز الرابع في المجموعة الثانية للبطولة العربية للرجال، والتي تقام أحداثها في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، ليفقد فرصة المنافسة على لقب البطولة التي يشارك بها 11 منتخبا، وبتنظيم مشترك بين الاتحاد العربي والإماراتي.وتعرض منتخب البادل للخسارة أمس أمام نظيره المصري بنتيجة 0-3، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة، إذ خسر الثنائي كرم حتاملة وزيد المشني من عمر طارق ويوسف حسام، وأحمد عقل ومحمد القطب من جورج واكيم وعلي زغلول، وأخيرا أحمد وسيف عدس من علي شقير وشريف مخلوف.ومن المتوقع أن ينافس المنتخب اليوم على المركزين السابع والثامن بالبطولة، بمواجهة المنتخب الذي احتل المركز الرابع في المجموعة الأولى، والتي ضمت قطر، الإمارات، سلطنة عمان، العراق والمغرب، فيما تأهلت المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.وكان المنتخب الوطني قد خسر بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من أمام المنتخب الكويتي، حيث تعرض الثنائي زيد المشني ومحمد القطب للخسارة من محمد التركي وحسين شمس، وتعثر الثنائي سيف وأحمد عدس من أمام محمد عبدال وعبد الرحمن العوضي، وخسارة أحمد عقل وحمزة الأسود من عبد العزيز معيوف وفؤاد بهبهاني.كما خسر المنتخب أيضا في الجولة الثانية من المنتخب البحريني بالنتيجة ذاتها 3-0، بهزيمة حمزة الأسود وكرم حتاملة من علي وحسين دواني، وتعثر أحمد وسيف عدس من يوسف قائد وحسن عبد الرضا، وخسارة محمد القطب وأحمد عقل من خالد الذوادي وعمر قائد.وتمكن المنتخب من تسجيل فوزه الأول في البطولة بالجولة الثالثة على حساب منتخب سورية بنتيجة 2-1، حيث فاز الثنائي أحمد عدس ومحمد القطب على بلال طحان وكرم نعمة، وتفوق كرم حتاملة وزيد المشني على سامي السعدي ويزن القسام، فيما خسر أحمد عقل وسيف عدس من هاني السعدي ومؤيد سليم.وواصل المنتخب نتائجه الإيجابية وسجل الفوز في الجولة الرابعة على المنتخب السوداني بنتيجة 3-0، إذ تغلب الثنائي كرم حتاملة وزيد المشني على إبراهيم محمد وعلي عصام الدين، وتجاوز أحمد وسيف عدس كلا من محمد عباس وعمر عصام الدين، وفوز أحمد عقل ومحمد القطب على خالد محمود وعثمان عصام الدين.ويقود المنتخب الوطني المدرب سامي السيد، علما بأنها المشاركة الأولى الخارجية لمنتخب البادل، الذي تم تأسيسه مؤخرا بعد إجراء بطولة المملكة التصنيفية.