منتخب التايكواندو.. ماذا بعد التأهل الاستثنائي لأولمبياد باريس؟

أيمن وجيه الخطيب

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أنهى المنتخب الوطني للتايكواندو مهمة تأهيل 4 لاعبين للأولمبياد المقبل بنجاح، وسيدخل الآن في برنامج تدريبي إعدادي ستحدد لجنة المنتخبات والجهاز الفني بقيادة فارس العساف معالمه.وخطفت التايكواندو الأردنية أضواء النجومية، بعد نجاحها للمرة الأولى في تاريخه، في تأهل 4 لاعبين دفعة واحدة إلى أولمبياد باريس 2024.ونال المنتخب الوطني إشادة واسعة من أوسط اللعبة، التي أثنت على المستوى المرتفع للاعبين، وبارك رئيس الاتحاد العربي إدريس الهلالي، تأهل 4 لاعبين أردنيين دفعة واحدة، في كتاب تهنئة أرسله لرئيس اتحاد اللعبة سمو الأمير راشد بن الحسن.وتأهل 3 لاعبين للأولمبياد المقبل من خلال تصنيفهم الأولمبي، بعد الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" العام الماضي، من دون خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة، وهم صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم).أما راما ابو الرب (وزن فوق 67 كغم)، فتأهلت إلى الأولمبياد أول من أمس، من خلال التصفيات الآسيوية التي احتضنتها مدينة تاي آن الصينية.تنتظر المنتخب الوطني مشاركات مهمة مقبلة، مثل، بطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، والتي تسبقها إقامة معسكر تدريبي، سيتم تحديده لاحقا، وكذلك بطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل) المقبل.ووفقا للتصنيفين الأولمبي والدولي الصادران موخرا عن الاتحاد الدولي للتايكواندو، تحتل اللاعبة جوليانا الصادق المركز الثاني في وزن تحت 68 كغم، في التصنيف العالمي برصيد 450.63 نقطة، والمركز الثالث في التصنيف الأولمبي برصيد 441.93 نقطة.ويحتل اللاعب صالح الشرباتي في وزن تحت 80 المركز الخامس في التصنيف العالمي برصيد 371.40 نقطة، والمركز نفسه بالتصنيف الأولمبي برصيد 368.70 نقطة.ويحتل اللاعب زيد مصطفى في وزن تحت 67 كغم، المركز الثالث ‏في التصنيف العالمي برصيد 382.15 نقطة، والمركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 390.43 نقطة.وتحتل اللاعبة راما أبو الرب المركز الرابع في وزن تحت 73 كغم، بالتصنيف العالمي ورفعت رصيدها ليصبح 140.72 نقطة، وتقدمت مركزين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، لتصبح في المركز التاسع عشر برصيد 187.17 نقطة.من ناحية ثانية، أثبت فارس العساف المدير الفني للمنتخبات الوطنية، أنه خير من يصنع الأبطال على صعيد التايكواندو الأردنية، من خلال تفوقه في قيادة المنتخب الوطني الذي بدأ فيه مسيرته لاعبا، بدعم والده الخبير علي العساف.وحظي العساف بثقة اتحاد التايكواندو، وهو يقود المنتخبات الوطنية منذ أكثر من 8 سنوات، ونجح في إثبات نفسه ودخل تاريخ اللعبة من أوسع الأبواب مدربا.وكان العساف، أشرف على تدريب أحمد أبو غوش صاحب ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح صالح الشرباتي تحت إشرافه في نسل المديالية الفضية في أولمبياد طوكبو 2020.وسبق للعساف، أن نال جوائز كأفضل مدرب في العالم وآسيا والعرب، لما حققه من إنجازات متواصلة مع منتخبات التايكواندو الأردنية، وهو يحمل حاليا 7 دان.