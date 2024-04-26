منتخب التايكواندو يبحث عن منصة التتويج في كأس الرئيس اليوم

أيمن وجيه الخطيب

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يبحث لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الرئيس عن قارة أوروبا التاسعة (عيار نجمتين)، المقامة في العاصمة الإستونية تالين، عن منصات التتويج لنيل 20 نقطة جديدة، لاضافتها إلى رصيدهم في التصنيف الأولمبي.ويشارك في البطولة 1674 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم، ويمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من صالح الشرباتي وزيد الحلواني وزيد مصطفى وراما ابو الرب، إضافة إلى المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف ‏والمعالجة لانا جوردن‎.‎على صعيد متصل أعلن موقع الاتحاد الدولي للتايكواندو، عن تسجيل المنتخب الوطني للتايكواندو في بطولة آسيا الـ26 (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل‎.والمسجلون في البطولة بناء على تنسيب اتحاد التايكواندو، هم ‏جوليانا ‏الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وراما أبو الرب وزيد الحلواني وعمار فهد وفاديا خرفان ونتالي الحميدي ومحمد العداربة، وسيقوم اتحاد اللعبة باعتماد اللاعبين المشاركين في البطولة ‏حسب ما يراه مناسبا بالتعاون مع لجنة المنتخبات والجهاز الفني، وحتى اللحظة بلغ عدد المسجلين في البطولة 269 لاعبا ولاعبة. ‏ويسعى لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 المشاركين في بطولة آسيا وهم الشرباتي والصادق ومصطفى وأبو الرب، إلى إحراز تقدم كبير في التصنيف الأولمبي الشهر المقبل.وتخضع الصادق ‏حاليا لفترة استشفاء من خلال تدريبات خفيفة، استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا.‏وتجدر الإشارة إلى مشاركة عدد من المراكز المنتسبة لاتحاد التايكواندو في بطولتي إستونيا المفتوحة (G1) وكأس رئيس الاتحاد الدولي عن قارة اوروبا (G2)، منها مركزي الفارس والنخبة.ويمثل مركز الفارس في البطولتين المدرب لؤي احميدان واللاعبين واللاعبات زيد المصري، همام العدوان، ليث الرواشدة، مهاب النعيمي، مظفر النعيمي، رها العدوان، سلاف العدوان ولين الرواشدة.