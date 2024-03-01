منتخب التايكواندو يختتم معسكره التدريبي في السعودية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - عاد المنتخب الوطني للتايكواندو يوم أمس إلى أرض الوطن، بعد أن أنهى معسكره التدريبي في مدينة جدة السعودية الذي استمر لمدة 10 أيام، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتايكواندو، وبمشاركة منتخبات السعودية ومصر وتونس واوزبكستان.وشارك في المعسكر التدريبي 3 لاعبين من المنتخب الوطني هم راما أبو الرب وزيد الحلواني وزيد مصطفى، ورافقهم المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، والمدرب يزن الصادق، والمعالجة لانا جوردان، واختصاصي التدليك محمد شكله.وتم في المعسكر التدريبي التركيز على وضع خطة تدريبية للاعبة راما أبو الرب، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في الصين الشهر الحالي، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، كما سيقوم الجهاز الفني بإعداد اللاعبة من خلال معسكر تدريبي في الصين، يتوافق مع مشاركتها في التصفيات الآسيوية التي ستقام في البلد نفسه، حيث ستتأهل إلى الأولمبياد في حال بلوغها المباراة النهائية في وزنها.من جهة أخرى، انطلقت يوم أمس تصفية المنتخب الوطني للكبار، في صالة الأمير فيصل بمدينة القويسمة بمشاركة 153 لاعبا ولاعبة وتختتم منافساتها اليوم.واقيمت يوم أمس منافسات الأوزان تحت 54، 58، 74 للذكور، و46، 49، 53، 57، 62، 67، 73، فوق 73 للاناث)، وتقام اليوم منافسات الأوزان (تحت 63، 68، 80، 87، فوق 87 كغم).وتهدف البطولة لرفد عناصر جديدة للمنتخب الوطني للجنسين، استعدادا للمشاركات المهمة المقبلة، والتي سيتم اختيار اللاعبين من خلالها بناء على توصيات الجهاز الفني.