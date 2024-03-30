منتخب التايكواندو يستعد لـ"آسيا" في جبال أوزبكستان

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - اختار المنتخب الوطني للتايكواندو، منطقة جبلية لمعسكره التدريبي المغلق في أوزبكستان بعيدا عن العاصمة طشقد، حيث يستمر المعسكر حتى 8 نيسان (أبريل) المقبل، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأولمبيين والعالميين من دول، أوزبكستان وروسيا وبيلاروسيا.ويركز اتحاد التايكواندو على إقامة معسكرات تدريبية خارجية للمنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية السادسة والعشرين (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام بالفترة من 16 إلى 18 ‏أيار (مايو) المقبل، وكان من المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في بطولة مصر المفتوحة (عيار نجمتين)، التي تم تأجيلها ومن المحتمل إقامتها في شهر أيار (مايو) المقبل.ويشارك في المعسكر التدريبي اللاعبون، صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ومحمد الحجيلة ‏ومحمد العداربة وراما أبو الرب، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد العبادي والإدارية والمعالجة لانا جوردان، واختصاصي التدليك محمود بني صخر.وتم اختيار منطقة جبلية للمعسكر التدريبي، كونها تساعد على التخلص من الضغوطات، من حيث البساطة، الهدوء، والهواء النقي بين أحضان الطبيعة، كما أن الجبال بعيدة عن تلوث وصخب المدينة، وفيها القليل من السكان والمباني، ما يجعل تجربة العيش فيها فريدة، ويتيح المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني ممارسة التدريبات في الهواء الطلق، ويشتمل على تمارين للمشي والركض وممارسة الكرة الطائرة وركوب الدراجات وغيرها من التدريبات الجديدة.ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للاعبين الذين تأهلوا إلى أولمبياد باريس 2024، والمشاركات الخارجية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية الأخرى.وقال المدير الفني فارس العساف لـ"الغد": "أصبح لدى المنتخب الوطني تأقلم كبير مع المناخ في المناطق كافة تقريبا، فقد خضع بالماضي لمعسكر في المناطق الثلجية شديدة البرودة، والأماكن الحارة والشديدة الرطوبة والساحلية في دول الصين والإمارات والسعودية وتركيا".وأضاف: "اخترت منطقة جبلية في أوزبكستان لإقامة المعسكر التدريبي لتأثيرها الإيجابي على صحة اللاعبين، حيث تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وأكثر ما يميز المناطق الجبلية هو الهواء النقي بسبب بعدها عن المناطق الصناعية التي تسبب تلوث الهواء".من جهته قال الناطق الاعلامي للاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "تحقق المعسكرات التدريبية للمنتخب الوطني للتايكواندو أهدافها من الجوانب كافة، وأجرى المنتخب لقاءات ودية مع المنتخب الأوزبكي والروسي والبيلاروسي".