الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب التايكواندو يستهل اليوم مشواره في "جائزة مانشستر"

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لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى وزيد الحلواني -(من المصدر)
عمان - يسعى اليوم لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى (المركز الرابع أولمبيا)، ‏زيد الحلواني (المركز الحادي عشر ‏أولمبيا)، ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، وصالح الشرباتي (المركز الرابع أولمبيا) في ‏منافسات وزن ‏تحت 80 كغم، إلى تحقيق إنجاز أردني في منافسات الجولة الأخيرة لسلسلة الجائزة ‏الكبرى “جائزة ‏مانشستر” (عيار 10 نجمات)، المؤهلة مباشرة إلى الألعاب ‏الأولمبية باريس 2024.‏اضافة اعلان
وتلعب غدا، جوليانا الصادق (الثانية أولمبيا)، في منافسات وزن تحت 67 كغم.‏
وتكتسب هذه المشاركة أهمية كبيرة للاعبي المنتخب ويشارك فيها أفضل 16 لاعبا في العالم من حيث التصنيف الأولمبي، كما أن ‏الفائز بالمركز الأول في البطولة سيضيف إلى رصيده 100 نقطة، قد تكون حاسمة في التأهل إلى أولمبياد باريس مباشرة عن طريق ‏التصنيف الأولمبي الذي يتيح لأول 6 لاعبين على التصنيف التأهل مباشرة.‏ وشارك لاعبو المنتخب الوطني في 3 بطولات ضمن سلسلة الجائزة الكبرى هي روما وباريس وتاي وان، وتعد مانشستر المحطة ‏الرابعة والأخيرة في سلسلة سباق الجائزة الكبرى.
وحققت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق المركز التاسع في الجولة الافتتاحية ‏في روما وجمعت 9.7 نقاط، وجاءت في المركز السابع عشر في الجولة الثانية في باريس وجمعت 6.35 نقاط، وحلت في المركز ‏الثالث في الجولة الثالثة في مدينة تاي يوان وجمعت 21.60 نقطة.
وحقق لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى المركز الخامس في ‏الجولة الافتتاحية في روما وجمع 12.96 نقطة، وجاء في المركز الخامس في الجولة الثانية في باريس وجمع 12.6 نقطة، وحل في ‏المركز التاسع في الجولة الثالثة في مدينة تاي يوان وجمع 9.7 نقاط.
وحقق لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني المركز السابع ‏عشر في الجولة الافتتاحية في روما وجمع 6.35 نقاط، وجاء في المركز الثالث في الجولة الثانية في باريس وجمع 21.60  نقطة، ‏وحل في المركز التاسع في الجولة الثالثة في مدينة تاي يوان وجمع 9.7 نقاط.
وحقق لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي ‏المركز الأول في الجولة الافتتاحية في روما وجمع 60 نقطة، وجاء في المركز التاسع  في الجولة الثانية في باريس وجمع 9.7  نقطة، وحل في المركز الخامس في الجولة الثالثة في مدينة تاي يوان وجمعت 12.96 نقطة.‏
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