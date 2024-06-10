 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب التايكواندو يشارك ببطولة كوريا الجنوبية ويعسكر في فرنسا

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لاعبا منتخب التايكواندو جوليان الصادق وزيد مصطفى -( من المصدر)
عمان - يولي اتحاد التايكواندو اهتماما كبيرا بمرحلة إعداد اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، عبر توفير المتطلبات والاحتياجات كافة، بهدف توفير بيئة تجهيز مناسبة لهم قبل خوض نزالات الأولمبياد.اضافة اعلان
ووفر اتحاد اللعبة للمنتخب الوطني فرصة المشاركة في بطولة تشون تشون في كوريا الجنوبية بالفترة من 6 إلى 13 تموز (يوليو) المقبل، إلى جانب إقامة معسكر تدريبي في باريس يسبق انطلاق الأولمبياد بالفترة من 25 تموز (يوليو) حتى 4 آب (أغسطس)، للتأقلم على الأجواء العامة في باريس، سيلاقي فيه المنتخب الوطني منتخبات عالمية وعربية.
ويعمل الجهاز الفني لمنتخب التايكواندو، وفق خطة تدريبية مدروسة وفقا لقرعة أولمبياد باريس 2024، والذي تنطلق منافسات التايكواندو فيه ابتداء من 7 آب (أغسطس) المقبل.
ويتقدم لاعبو المنتخب الوطني المتأهلين للأولمبياد وهم: جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، بخطوات كبيرة على لاعبين عالميين متأهلين للأولمبياد في التصنيف الأولمبي، كما أنهم اعتادوا على أساليبهم في اللعب أثناء النزالات من خلال احتكاكهم بهم في سلسلة الجائزة الكبرى على مدار الأعوام الماضية، كما التقوا بهم في بطولات عالمية وآسيوية، وهو ما منحهم فرصة كبيرة في التعرف على مكامن الضعف والقوة عندهم.
يخوض المنتخب الوطني هذه الأيام، المعسكر التدريبي الدولي المقام في الأردن والذي يشارك فيه 16 لاعبا متأهلا إلى أولمبياد باريس، ويعد المعسكر التدريبي من أكبر المعسكرات التي تقام في الأردن.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "العمل جار على قدم وساق من أجل إعداد لاعبي المنتخب الوطني للأولمبياد، وتم اعتماد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة شون شون في كوريا الجنوبية، والتي يأتي الهدف منها، التعرف على مزيد من المدارس الآسيوية والعالمية، كما تم اعتماد إقامة معسكر تدريبي في باريس قبل انطلاق الأولمبياد لأهميته، من حيث تأقلم اللاعبين على طبيعة المناخ، والأجواء العامة في باريس، ويعد هذا المعسكر مهما جدا للاعبين، وسينتقل منه اللاعبون إلى منافسات الأولمبياد مباشرة".
ووفقا للمدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، يعد المعسكر التدريبي المقام في الأردن "أولمبياد مصغر"، كونه يضم  16 لاعبا متأهلا إلى ألعاب باريس.
وقال العشاف: "نعول على مراكز لاعبينا المتأهلين في التصنيف الدولي، ومنهم من ستخدمه القرعة في تحقيق مراكز متقدمة، نحن الآن نركز على فترة الإعداد للمنتخب الوطني، نجح اتحاد التايكواندو في استقطاب أكبر عدد من اللاعبين العالميين المؤثرين في المعسكر التدريبي".
وأضاف: "تنتظرنا بعد هذا المعسكر، خطة تدريبية مدروسة، تتخللها معسكرات تدريبية، ولقاءات ودية متجددة مع منتخبات عالمية".
ويسود الطابع الأسري بين الدول المشاركة في المعسكر التدريبي من دول المغرب وتونس وصربيا ومقدونيا وروسيا والتشيك وقطر وبلاروسيا وأذربيجان، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني، بعيدا عن الطابع التنافسي لفترة الإعداد والتحضير للبطولات المقبلة.  ووجدت المنتخبات العالمية في الأردن، مكانا مميزا لإقامة المعسكرات التدريبية، استعدادا لبطولة العالم ولسلسلة الجائزة الكبرى ومنافسات التايكواندو أولمبياد باريس 2024. 
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