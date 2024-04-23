الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب التايكواندو يشارك في "إستونيا" بعد إصدار التأشيرات

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لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى -(من المصدر)

سيشارك منتخب التايكواندو في بطولة كأس الرئيس عن قارة أوروبا (عيار نجمة)، التي تنطلق منافساتها يوم السبت في إستونيا، بعدما أصدرت قنصلية إستونيا تأشيرات السفر لأربعة لاعبين هم صالح الشرباتي وزيد الحلواني وزيد مصطفى وراما ابو الرب، إضافة إلى المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف والمعالجة لانا جوردن.

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وكانت مشاركة المنتخب في هذه البطولة محل الشك، بعدما تأخرت تأشيرات العديد من أعضاء الوفد، قبل أن يتم حل المشكلة، ويقرر اتحاد اللعبة مشاركة اللاعبين الأربعة في البطولة.


وتعد بطولة إستونيا المحطة الأخيرة، استعدادا لبطولة آسيا الـ26 (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل.


وسيغادر وفد منتخب التايكواندو إلى إستونيا يوم غد، علما بأن عملية التوزين تقام بعد غد، قبل يوم واحد من انطلاق المنافسات.


ويتطلع اتحاد التايكواندو لمشاركة المنتخب الوطني في البطولة، من أجل تعزيز رصيدهم من النقاط في التصنيف الأولمبي ومساعدة اللاعبين المتأهين إلى أولمبياد باريس 2024، في الحصول على قرعة جيدة.


وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "كنا نطمح بمشاركة أكبر عدد من اللاعبين في بطولة استونيا الدولية، إلا أنه واجهتنا بعد المشاكل المتعلقة بتأشيرات اللاعبين والجهاز الفني، وكنا على تواصل مع قنصلية استونيا على مدار الأيام السابقة، من أجل ضمان المشاركة في البطولة لأهميتها".


إلى ذلك، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف: "هدفنا من المشاركة في بطولة إستونيا رفع نقاط اللاعبين خصوصا الأولمبيين كصالح وراما وزيد مصطفى، ما يساعدهم في قرعة اولمبياد باريس، كما ان البطولة تعد فرصة احتكاكية للاعبين قبل بطولة آسيا". وأضاف: "وضعنا خطة استشفائية للاعبة جوليانا الصادق بعد الإصابة التي تعرضت لها في الكاحل، ونراقب حالة اللاعبة لتكون في جاهزية عالية استعدادا للأولمبياد المقبل".

 

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