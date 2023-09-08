السبت 09 أيلول 2023
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منتخب التايكواندو يظفر بفضية في ختام بطولة آسيا للأشبال

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لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو المعتز بالله السخني -(من المصدر)
 عمان - احتل منتخب التايكواندو المركز الثالث في الترتيب العام لفئة الذكور في ختام بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو بمجموع 34 ‏نقطة (ميدالية ذهبية وميداليتان فضيتان)، في حين احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول وجاءت إيران في المركز الثالث.اضافة اعلان
من ناحية ثانية، جاء المنتخب في المركز الرابع لفئات الإناث بمجموع 33 نقطة، (ميدالية ذهبية وميدالية فضية و3 ميداليات برونزية)، في وقت حلت فيه إيران في المركز الأول ‏ولحقت بها كازاخستان في المركز الثاني وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث.‏
وكان لاعب المنتخب الوطني للأشبال المعتز بالله السخني (فئة طول 176 سم)، قد أضاف أمس ميدالية فضية جديدة إلى رصيد ‏الأردن، ليرتفع العدد إلى ‎‏8 ميداليات (2 ذهب 3 فضة و3 برونز).‏
وحقق الميداليتين الذهبيتين كل من أسامة المناصير (فئة طول 160 سم) وليان ‏الرواشدة ‏‏(فئة طول 164 سم)، وفاز بالميداليات الفضية محمد الفايز (فئة طول 156سم) وسولاف العدوان (فئة طول 160 سم) والمعتز بالله ‏السخني (فئة طول 176 سم)، ونال كل من سيلينا وريكات (فئة طول 156 سم) وصفاء عنيزات ( فئة طول 144 سم) ‏وزين ملحم (فئة طول 152 سم) ميدالية برونزية.‏
وخرج من البطولة كل من أحمد ربابعة (فئة طول 172 سم)  وعلاء درادكة (فئة طول 164 سم) وزينب بصيلة (فئة طول 168 سم)‏ ‏ومحمد سلمي (فئة طول 180 سم) وحمزة حسين (فئة طول فوق 180 سم) ورانيا فضل (فئة ‏طول 172سم) ولمى البقور (فئة طول ‏‏176 سم)، ويزيد عمرو (فئة طول 14 سم) وهمام العدوان (فئة طول 152 سم) وريماس فراس (فئة ‏‏148 سم) وعمرو الهندي (فئة طول 160 سم).‏
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