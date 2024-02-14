منتخب "التايكواندو" يعسكر في جدة بعد انتهاء كأس الرئيس

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يتوجه المنتخب الوطني إلى مدينة جدة السعودية بعد انتهاء منافسات بطولة كأس الرئيس، لإقامة معسكر تدريبي دولي يستمر لمدة 11 يوما.ويأتي هذا المعسكر التدريبي جزءا من استعدادت المنتخب للأحداث المقبلة، مع التركيز على تطوير مهارات اللاعبين وتحقيق نجاحات إضافية في المنافسات الدولية.من ناحية أخرى، ستشارك أندية أردنية عدة، في بطولة الأندية الآسيوية الـ12 (عيار نجمة)، التي ستقام في إيران يومي 21 و22 من الشهر الحالي.وينتظر لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب برنامجا تدريبيا خاصا استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.ويدخل المنتخب الوطني للتايكواندو منافسات بطولة كأس الرئيس عيار نجمتين التي تنطلق يوم الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران، وحدد اتحاد التايكواندو مشاركة 3 لاعبين فقط في البطولة، هم راما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 68) فهد عمار (وزن تحت 87 كغم)، ويرافقهم المدرب محمد البخيت والمعالج لؤي مرايات.وارتأى الجهاز الفني بالتعاون مع الطبيب المعالج إلى إراحة اللاعبين نتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم)، وزيد مصطفى ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، جوليانا الصادق (وزن 67 كغم) وصالح الشرباتي ( تحت 80 كغم)، حيث يخضع عدد منهم لفترة علاجية بسبب الإصابات، كما أن الجهاز الفني يسعى لجاهزية اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 بالشكل المطلوب لتحقيق إنجازات مرموقة في الدورة.كما يغيب عن البطولة، المدير الفني للمنتخبات الوطني فارس العساف، حيث يشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.ووفقا للجدول الزمني للبطولة، تلعب راما أبو الرب يوم السبت المقبل، في حين يلعب زيد الحلواني يوم الأحد المقبل، ويخوض فهد عمار منافسات البطولة يوم الإثنين المقبل.ويشارك المنتخب الوطني في البطولة التي تعتبر واحدة من البطولات القوية بمشاركة فرق عربية وآسيوية ودولية، لتحقيق أقصى استفادة وزيادة رصيد النقاط في التصنيفين العالمي والأولمبي.وتشمل البطولة، استخدام بطاقة "وايلد كارد" لتصفيات التأهل، حيث يحصل الفائزون الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي على فرصة التأهل إلى بطولة آسيا للعام 2025.وقال فيصل العبداللات أمين سر اتحاد التايكواندو والناطق الإعلامي لـ"الغد": "التركيز حاليا يصب في مصلحة اللاعبين، حيث يضع اتحاد التايكواندو والجهاز الفني سلامتهم في المقام الأول، وكان عدد منهم تعرض للإصابة في الفترة الماضية، ويخضعون لفترة علاجية كي يكونوا جاهزين للاستحقاقات المقبلة، ويولي اتحاد التايكواندو اهتماما كبيرا باللاعبين ويؤمن لهم المتطلبات اللازمة كافة، في فترة العلاج من أجل الحفاظ على سلامتهم".