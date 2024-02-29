الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الجمباز يشارك في بطولة لاتفيا الدولية

المدربة البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا تتوسط اللاعبتين المشاركتين في البطولة الدولية - (من المصدر)
المدربة البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا تتوسط اللاعبتين المشاركتين في البطولة الدولية - (من المصدر)
  يشارك المنتخب الوطني للجمباز في بطولة لاتفيا الدولية للجمباز الفني، والتي تنطلق اليوم وتختتم فعالياتها يوم بعد غد.
وتمثل الأردن اللاعبتان، شامة عبدة وزينة العموش بقيادة المدربة البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا، وفقا لما أكده م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي.اضافة اعلان
وتحظى البطولة بمشاركة نخبة من اللاعبات اللواتي يمثلن دول؛ بلجيكا وكرواتيا وأستونيا وليتوانيا ومالطا وأوكرانيا وأوزبكستان ولاتفيا إلى جانب الأردن.
وما يزال اتحاد الجمباز ينتظر اعتماد أجندته للموسم الحالي 2024، بعد تحديد مديريه الفنيين أولويات البطولات والمشاركات المتوقعة للمنتخبات الوطنية واللاعبين، في المرحلة المقبلة.
من جانبه، يتحضر لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود إلى المشاركة في الجولة الثالثة من سلسلة بطولة كأس العالم “باكو” أذربيجان بالفترة من 7 إلى 10 من آذار (مارس) الحالي، بحثا عن التأهل إلى أولمبياد باريس، حيث تمكن أبو السعود من جمع 55 نقطة بعد تحقيقه المركز الثاني والميدالية الفضية في “جولة ألمانيا” بحصوله على 15.300 نقطة، وسبقها بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على علامة 15.066 نقطة.
وربما تشكل بطولة العالم في أذربيجان، بوابة الإعلان الرسمي عن تأهل أبو السعود إلى الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه، أو الانتظار إلى حين خوض الجولة الرابعة من سلسلة بطولة العالم في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل. 
يشار إلى أن دورة الألعاب الأولمبية تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.
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