منتخب الرجبي يلتقي نظيره المصري اليوم

خالد تيسير العميري

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يلتقي المنتخب الوطني للرجبي للرجال بفئة 15 لاعبا، نظيره المنتخب المصري في مدينة الإسكندرية المصرية، ظهر اليوم، في مباراة ودية تأتي ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لخوض الاستحقاقات الدولية للموسم الجديد 2024.ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الجمعة 22 من الشهر الحالي، على أن تعود بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن صباح يوم السبت المقبل.ووصل وفد "الرجبي" إلى مصر في وقت مبكر من أمس، حيث يضم المدير الفني أحمد حموقة ومساعده معتز الماجد والمسؤول الإداري أمجد دويك والمعالج حذيفة لافي والحكم فريح قعوار، إلى جانب اللاعبين: عمر بكر، زيد الكيلاني، حسني أبزاخ، شامل شابسوغ، ناصر السعدون، مصعب أبزاخ، آدم خمش، إبراهيم جانبك، محمد زقصاو، زيور حاتقواي، عزت ياسين، إسماعيل جانبك، راكان ابزاخ، عمر حجبي، علي جاويش، صادق قاحوش، أحمد أبو الفيلات، إسماعيل أبو وردة، معتز مقبول، وسيم الحمصي، أحمد أبو طربوش، وعبدالحكيم المناصرة.ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني من خلال خوض المباراتين الوديتين، إلى إشراك اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة في المباريات السباعية، فضلا عن تجنيب اللاعبين فترات الانقطاع الطويلة عن خوض المنافسات مع غياب تنظيم البطولات.كما يحاول اتحاد الرجبي، تطوير أداء الحكام المحليين ومنحهم فرصة إدارة مباريات تنافسية في إطار ودي لتعزيز خبراتهم وصقلها، حيث يشكل تواجد الحكم فريح قعوار ضمن الوفد خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير منظومة اللعبة بشكل عام.ويراهن الرجبي على اتفاقيات التعاون المشترك مع دول الجوار، لتطبيق خطة تأهيل الرجبي بفئة 15 لاعبا، بعيدا عن التقويم السنوي للبطولات الضئيلة التي يقيمها الاتحاد الآسيوي.