منتخب السباحة يشارك ببطولتي "العالم والعرب"

خالد تيسير العميري

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عمان – يشارك المنتخب الوطني للسباحة في فعاليات النسخة الـ21 من بطولة العالم للسباحة، والتي تقام في دولة قطر بالفترة من 2 إلى 18 شباط (فبراير) من العام 2024.وكان من المقرر أن تقام البطولة العالمية في صيف العام الحالي، إلا أن الاتحاد الدولي للسباحة "فينا" قرر إرجاء المنافسات على خلفية تفشي فيروس "كورونا" في العديد من الدول.وتشكل بطولة العالم للسباحة، خطوة على طريق التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) - التي تقام في الفترة من 26 من تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين - ما يوفر فرصا للسباحين والسباحات الأردنيين والأردنيات لتحقيق أرقام تأهيلية إلى "العرس الأولمبي"، حيث ستقام سباقات السباحة والسباحة الإيقاعية ومسابقات كرة الماء في "قبة أسباير"، أما فعاليات الغوص ومسابقات السباحة في المياه المفتوحة، فإنهما ستقامان في "متحف الفن الإسلامي".ويسبق هذه البطولة، مشاركة "السباحة" في البطولة العربية الثانية للألعاب المائية للأعمار السنية بقطر في الفترة من 10 إلى 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، وتشتمل البطولة 6 رياضات منها 5 أولمبية وهي: السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الإيقاعية، إضافة إلى الغطس العالي، حيث ستقام المنافسات في قبة أسباير ومجمع حمد للرياضات المائية وميناء الدوحة القديم.ومع اعتماد اتحاد السباحة جزءا من خطته للموسم الجديد 2024، فقد تقرر تأكيد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية الحادية عشرة للفئات العمرية بالفلبين في الفترة من 26 شباط (فبراير) إلى 9 آذار (مارس) المقبلين، وذلك بعد تأجيل البطولة التي كان من المقرر إقامتها الشهر الحالي، بسبب الأوضاع السياسية الراهنة.محليا، ينظم "السباحة" البطولة الشتوية المفتوحة في الفترة من 28 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، ويسبقها تنظيم بطولة البراعم الشتوية يوم 26 من الشهر نفسه.