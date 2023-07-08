منتخب السباحة يضيف ذهبية وبرونزية للأردن في الدورة العربية بالجزائر

وحصد منتخبنا اليوم السبت ميداليتين جديدتين ذهبية وبرونزية، رافعاً رصيده من الميداليات في مسابقة السباحة في دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023) إلى 10 ميداليات، من بينها 3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات.
وجاءت الميداليات عن طريق كل من السباح عمرو الور والذي حقق ذهبية سباق 200 متر صدر بزمن وقدره ( 2,14,02 ) دقيقة محطماً به الرقم المسجل بالدورات العربية سابقاً.
فيما حصد المنتخب الوطني للسباحة والمكون من عمرو الور وزياد السلعوس وعدنان العبداللات وليث صباح الميدالية البرونزية في سباق 4 في 200 حرة تتابع بزمن وقدره ( 7,50,03) دقيقة.
--(بترا)