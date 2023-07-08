الأحد 09 تموز 2023
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منتخب السباحة يضيف ذهبية وبرونزية للأردن في الدورة العربية بالجزائر

منتخب السباحة يضيف ذهبية وبرونزية للأردن في الدورة العربية بالجزائر
منتخب السباحة يضيف ذهبية وبرونزية للأردن في الدورة العربية بالجزائر
واصل المنتخب الوطني للسباحة تألقه في دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023) وحصد الميداليات بمختلف ألوانها وفئاتها.
وحصد منتخبنا اليوم السبت ميداليتين جديدتين ذهبية وبرونزية، رافعاً رصيده من الميداليات في مسابقة السباحة في دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023) إلى 10 ميداليات، من بينها 3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات.اضافة اعلان
وجاءت الميداليات عن طريق كل من السباح عمرو الور والذي حقق ذهبية سباق 200 متر صدر بزمن وقدره ( 2,14,02 ) دقيقة محطماً به الرقم المسجل بالدورات العربية سابقاً.
فيما حصد المنتخب الوطني للسباحة والمكون من عمرو الور وزياد السلعوس وعدنان العبداللات وليث صباح الميدالية البرونزية في سباق 4 في 200 حرة تتابع بزمن وقدره ( 7,50,03) دقيقة.
--(بترا)
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