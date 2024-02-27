منتخب السلة للسيدات يتراجع 3 مراكز في تصنيف "فيبا"

خالد تيسير العميري

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تراجع المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، ثلاثة مراكز في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، ليحتل المركز 62 عالميا و11 آسيويا والثالث عربيا برصيد 115.1 نقطة.وكان “صقور السيدات”، يتبوأ المركز 59 عالميا و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة، وذلك مع حلوله رابعا في ختام مشاركته بنهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، التي استضافتها العاصمة التايلندية “بانكوك”.ويأتي هذا التراجع في التصنيف، مع توقف “قطار” المنافسات الدولية والقارية والعربية على مستوى السيدات، باستثناء البطولات المؤهلة للأولمبياد.ويتوقع أن يعود المنتخب الوطني للسيدات إلى واجهة المشاركات القارية في منتصف آب (أغسطس) المقبل، مع سعي اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة على استضافة بطولة غرب آسيا للسيدات في العاصمة عمان، إلى جانب المشاركة في بطولة كأس ويليام جونز للسيدات، والتي ما يزال موعدها ومكانها غير محددين حتى الآن.آسيويا، يتصدر المنتخب الصيني الترتيب برصيد 686.0 نقطة، تليه استراليا ثانيةبـ668.8 نقطة، واليابان ثالثة بـ 594.2 نقطة، وكوريا الجنوبية رابعة بـ 444.8 نقطة، ونيوزيلندا خامسة بـ 280.0 نقطة، والصين تايبيه سادسة بـ 187.3 نقطة، والفلبين سابعة بـ 175.3 نقطة، ولبنان ثامنة بـ 139.6 نقطة، وأندونيسيا تاسعةبـ138.6 نقطة، وإيران عاشرة بـ 130.3 نقطة.عالميا، يتصدر منتخب الولايات المتحدة الأميركية الترتيب برصيد 834.8 نقطة، تليه الصين ثانية بـ 686.0 نقطة، وأستراليا ثالثة بـ 668.8 نقطة، وإسبانيا رابعة بـ 658.1 نقطة، وكندا خامسة بـ653.4 نقطة. كما تتصدر أميركا الترتيب على صعيد الأميركيتين، تليها كندا ثانية بـ 653.4 نقطة والبرازيل ثالثة بـ598.0 نقطة وبورتوريكو رابعة بـ 495.1 نقطة وكولومبيا خامسة بـ 252.4 نقطة.وعلى مستوى منتخبات القارة الأفريقية، يحتل المنتخب النيجيري المركز الأولبـ 490.1 نقطة، وتأتي مالي ثانية بـ322.5 نقطة، والسنغال ثالثة بـ 292.4 نقطة، والموزنبيق رابعة بـ212.1 نقطة، ومصر خامسة بـ 181.2 نقطة. أما أوروبا؛ فيتصدر المنتخب الإسباني الترتيب برصيد 658.1 نقطة، تليه بلجيكا ثانية بـ 652.8 نقطة، فرنسا ثالثة بـ 649.2 نقطة، صربيا رابعة بـ580.3 نقطة، وتركيا خامسة بـ 405.5 نقطة.