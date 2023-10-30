منتخب السلة يؤكد مشاركته بالبطولة العربية تأهبا للتصفيات الآسيوية

خالد تيسير العميري

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عمان – أكدت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، مشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لمنتخبات الرجال، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 26 كانون الأول (ديسمبر) إلى 3 كانون الثاني (يناير) المقبلين.ويشارك "صقور الأردن" في البطولة إلى جانب منتخبات، تونس والجزائر والكويت والإمارات ومصر والمغرب وليبيا وموريتانيا والصومال، وهي المنتخبات العشرة إلى جانب الأردن التي أكدت مشاركتها في البطولة العربية، بانتظار الكشف عن تفاصيل ونظام البطولة وموعد سحب القرعة.ويأتي قرار المشاركة في البطولة العربية، ليشكل محطة تحضير للمنتخب الوطني، الذي يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025، بمواجهة منتخبي فلسطين والسعودية، في النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أيضا المنتخب العراقي.ومن المتوقع، أن يكشف اتحاد كرة السلة خلال الأيام القليلة المقبلة عن مصير الجهاز الفني لـ"الصقور"، والذي يضم كلا من: المدرب وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، سواء بتجديد عقودهم أو الإعلان عن جهاز فني جديد.ولم تتضح بعد طبيعة المشاركة الأردنية في البطولة العربية، سواء من خلال اللعب بفريق يضم لاعبين شباب لإكسابهم الخبرات الضرورية والوقوف على مستواهم، أو الاعتماد على العناصر الأساسية، خاصة وأن اللاعبين المحليين يخضعون لفترة استراحة سلبية طويلة، بعد الإعلان عن تجميد دوري أندية الدرجة الممتازة لمدة موسم واحد بالتوافق مع الأندية، رغم التكهنات بإمكانية استحداث بطولة غير رسمية للاعبين، لإبقائهم في أجواء المباريات والحفاظ على مهاراتهم ولياقتهم البدنية.وحول نظام التصفيات الآسيوية، قسم "فيبا" المنتخبات الـ24 إلى ست مجموعات بالتساوي بين المنطقتين الغربية والشرقية، بواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة، حيث ستقام تصفيات كأس آسيا بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية يتأهل عنها أربع فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالبطولة.وضمت المجموعة الأولى منتخبات، تايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا، وجاءت منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ والفلبين ونيوزيلندا في المجموعة الثانية، فيما تواجدت منتخبات الصين وغوام واليابان ومنغوليا في المجموعة الثالثة. وجاءت منتخبات إيران وكازاخستان وقطر والهند في المجموعة الخامسة، وضمت المجموعة السادسة منتخبات، البحرين وسورية ولبنان والإمارات.وتنطلق التصفيات الآسيوية من خلال إقامة مباريات النافذة الأولى في الفترة من 22 إلى 26 شباط (فبراير) من العام المقبل، فيما تلعب النافذة الثانية بالفترة من 21 إلى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، وتقام النافذة الثالثة في الفترة من 20 إلى 24 شباط (فبراير) من العام 2025.