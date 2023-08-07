الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

ولي العهد يحضر اللقاء ويدعم صقور الأردن قبل مشواره المونديالي

منتخب السلة يتجاوز المكسيك ويتوج بكأس الملك للمرة الخامسة

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-(تصوير: أمجد الطويل)
عمان – توج المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، بلقب النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، عقب فوزه على نظيره المنتخب المكسيكي بنتيجة 86-72 (النصف الأول 45-27)، في لقاء جماهيري جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، وحضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين.اضافة اعلان
وتوجه سمو ولي العهد إلى أرضية الصالة بعد انتهاء المباراة، لتحية لاعبي المنتخب الوطني والشد من أزرهم، قبل أن يلتقط صورا تذكارية مع اللاعبين، ويؤكد في حديث سريع على ثقته باللاعبين وقدرتهم على رفع اسم الأردن عاليا.
في المقابل، قامت الأميرة آية بنت الفيصل، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيسة اتحاد كرة الطائرة، ويرافقها رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان وأمين السر العام م. نبيل أبو عطا والأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد، وممثلون عن الشركات الراعية، بتتويج المنتخبات الفائزة في المراكز الثلاثة الأولى تواليا، الأردن والمكسيك والبرتغال.
وكان المنتخب البرتغالي قد تغلب على نظيره الأنغولي بنتيجة 72-67 (النصف الأول 38-31)، في لقاء برز فيه اللاعب دييغو بريتو من جانب البرتغال بتسجيله 21 نقطة مع 7 متابعات وتمريرتين وستيل وبلوك شوت بفاعلية 25، فيما كان ادواردو فرانسيشكو اللاعب الأبرز من جانب لاعبي منتخب أنغولا بتسجيله 17 نقطة مع 6 متابعات وتمريرة وستيل بفاعلية 17.
وبات “صقور الأردن” المنتخب صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب البطولة الدولية بواقع 5 ألقاب، الأعوام 2004 و2007 و2011 و2021 و2023.
وتأتي هذه البطولة، في إطار استعدادات المنتخب الوطني وأنغولا والمكسيك للمشاركة في نهائيات كأس العالم بالفترة من 25 آب (أغسطس) الحالي إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما تتحضر البرتغال للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للأولمبياد.
الأردن 86 المكسيك 72
أسند المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص مهمة صناعة الألعاب إلى فريدي إبراهيم بدعم من سامي بزيع والمجنس الأميركي رونداي جيفرسون حول القوس، فيما تولى زيد عباس وأحمد الدويري مهمة تأمين منطقة العمق، في الوقت الذي بدأ فيه المدرب المكسيكي عمر كوينتيرو اللقاء معتمدا على الخماسي، فابيان خايمس وبول ستول وفرانسيسكو كروز وغابرييل هيرون ويوشوا ايبررا.
وبدأ المنتخب الوطني الفترة الأولى بقوة دفاعية كبيرة ومنوعا من خياراته في التسجيل عن طريق أحمد الدويري وفريدي، ليتقدم (23-18)، ثم تراجعت فعالية لاعبي الفريقين في الفترة الثانية، قبل أن يلهب المجنس رونداي جيفرسون حماسة الجماهير ويشعل الأجواء بتسجيله سلتين استعراضيتين أعادت معها الروح للاعبي المنتخب الوطني، الذين تمكنوا من حسم النصف الأول (45-27) بعدما تفوقوا في نتيجة الفترة الثانية (22-9).
وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الثالثة، التي حاول فيها لاعبو المنتخب المكسيكي العودة بنتيجة المباراة مع تفوق يوشوا ايبررا في اللم والتسجيل، لكن الدويري والحمارشة وفريدي عزفوا بشكل منفرد ساهم في حفاظ “الصقور” على تقدمهم بالنتيجة الإجمالية (61-49) رغم تفوق المكسيك في نتيجة الفترة الثالثة (22-16).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة، التي حافظ فيها المنتخب الوطني على تفوقه رغم محاولات المكسيك بالعودة، ليفوز الصقور في النتيجة النهائية للمباراة (86-72) بعد حسمهم الفترة الرابعة (25-23).
وبرز أحمد الدويري في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني، محققا “الدبل دبل” بتسجيله 22 نقطة مع 18 متابعة و4 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 38، يليه فريدي ابراهيم بتسجيله 27 نقطة مع متابعة و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 21.
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