منتخب السلة يتخطى نظيره الفلسطيني في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية

خالد تيسير العميري

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عمان - استهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مشواره في النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2025 بفوز مستحق على شقيقه المنتخب الفلسطيني بنتيجة 73-46 (النصف الأول 34-26) في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة، ضمن الجولة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة.وشهدت المباراة حضور سمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة اتحاد كرة الطائرة على المقصورة الرسمية، إلى جانب الأمراء عمر وسارة وعائشة، ورئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة ابراهيم حبش وعدد من كبار الشخصيات.ووقف لاعبو الفريقان والجماهير الحاضرة في الملعب دقيقة صمت، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة، نتيجة تواصل عداون الاحتلال الغاشم على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي مباراة أخرى لحساب مباريات المجموعة ذاتها، تغلب المنتخب السعودي على مضيفه المنتخب العراقي بنتيجة (64-58) في لقاء جمعهما أمس بصالة الشعب في العاصمة العراقية بغداد، ليعتلي المنتخب الوطني صدارة مجموعته الرابعة برصيد نقطتين وبأفضلية فارق السلات المسجلة عن المنتخب السعودي، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي ذاته، وجاء المنتخبان العراقي والفلسطيني في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة لكل فريق.الأردن 73 فلسطين 46اعتمد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على الخماسي، فريدي ابراهيم وأمين أبو حواس وهاشم عباس والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون وأحمد الدويري، فيما بدأ الكرواتي لوانيس ديامانتاكوس مدرب المنتخب الفلسطيني اللقاء معتمدا على الخماسي، جمال ميالي وتامر حبش والياس صوالحة وأمين سلمان والمجنس الأميركي كالفين غودفراي.وجاءت بداية المباراة ضعيفة من جانب لاعبي المنتخبين، قبل أن يفتتح كالفين التسجيل لفلسطين بسلة من اختراق هجومي، وجدت ردا سريعا من هاشم عباس، ثم أضاف جمال ميالي سلتين لفلسطين، ليرد الدويري وجيفرسون بسلتين، ومع تبادل لاعبي الفريقين عملية التسجيل، تساوت الكفة في نتيجة الفترة الأولى (16-16).ولم تكن بداية الفترة الثانية أفضل من سابقتها مع تدني نسب التسجيل للاعبي الفريقين من المسافات كافة، حيث سجل كالفين نقطتين من رميتين حرتين، ليرد شاهر والهندي بسلتين من المسافة المتوسطة مع نقطة لكنعان من رمية حرة، ومع تبادل عملية التسجيل، سجل عباس وأبو حواس سلتين من متابعة هجومية ودنك (27-21)، ليطلب الكرواتي لوانيس وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع عباس ورفاقه من مواصلة التسجيل ليتقدم المنتخب الوطني في نتيجة النصف الاول (34-26) بعدما حسم الفترة الثانية (18-10).واحتاج أبو حواس إلى دقيقتين ليسجل اولى نقاط الفترة الثالثة من رمية حرة، تبعها بسلة ثلاثية دقيقة، ليطلب مدرب فلسطين وقتا مستقطعا، لكن ذلك لم يمنع فريدي من تسجيل سلة ثلاثية تبعها بتقديم تمريرة على طبق من ذهب إلى جيفرسون، الذي سجل دنكا بطريقة استعراضية الهبت حماس الجماهير الغفيرة التي حضرت لمؤازرة المنتخب الوطني، ثم عاد ليضيف فريدي والدويري سلتين من اختراقين هجوميين مع ثلاثيتين لعباس وأبو حواس، وأمام أفضلية المنتخب الوطني، عزز تقدمه في النتيجة الإجمالية (59-30) بعدما حسم الفترة الثالثة (25-4).ومع انطلاقة الفترة الأخيرة، سجل روحي الكيلاني سلة للمنتخب الوطني من المسافة المتوسطة، ليفتتح رصيده النقطي في المباريات الرسمية مع الصقور، ثم أضاف شاهر سلة ونقطة من رمية حرة، فيما كان جمالي ميالي يقود محاولات فلسطين للعودة بنتيجة المباراة، مع اعتماد الصوص على الكيلاني وعبدالله شتات طوال اغلب اوقات الفترة الرابعة، التي خسرها المنتخب الوطني (14-16)، لكنها لم تمنعه من الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (73-46).